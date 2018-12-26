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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

وزیر خارجه آلمان:

مخالف استقرار موشک های میان برد در اروپا هستیم

مخالف استقرار موشک های میان برد در اروپا هستیم

وزیر خارجه آلمان در گفتگویی از مخالفت دولت های اروپایی با استقرار موشک های میان برد در اروپا سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با خبرگزاری دولتی این کشور اظهار داشت: کشورهای اروپایی اجازه نخواهند داد که اروپا به جولانگاهی برای گسترش تسلیحات تبدیل شود. 

وی در ادامه افزود: ما مخالف استقرار هرگونه موشک میان برد در اروپا بوده و به شدت با آن برخورد می کنیم.

وزیر خارجه آلمان همچنین با انتقاد از مواضع اخیر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه خاطرنشان کرد: بحث گسترش تسلیحات اتمی در حقیقت به معنی ورود به فضای جنگ سرد است.

گفتنی است اتحادیه اروپا به تازگی از روسیه و آمریکا خواست به توافق منع استفاده از موشکهای میانبرد هسته‌ای که در دوران پایان جنگ سرد به امضا رسیده احترام بگذارند.

پیمان ۱۹۸۷ به بحران موشکی اروپا پایان داد، بحرانی که یک سال پیش از آن به علت تصمیم روسیه در ساخت و به‌ کارگیری موشکهای میانبرد اس‌اس۲۰ ایجاد شده بود؛ این موشک‌ها می‌توانستند کشورهای اروپایی را هدف قرار دهند.

کد مطلب 4495810
شقایق لامع زاده

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