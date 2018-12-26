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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹

سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛

دستور جمع آوری یک نوع کپسول از داروخانه ها صادر شد

دستور جمع آوری یک نوع کپسول از داروخانه ها صادر شد

سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای به معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر جمع‌آوری یک نوع از کپسول VigRX از داروخانه‌های سراسر کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کپسول VigRX با شماره GTIN:۰۶۲۶۰۶۳۱۴۰۰۰۱۱ و IRC:۳۳۷۱۹۶۳۹۱۳۸۱۶۱۰۲ در قوطی ۶۰ عددی با تاریخ انقضا ۲۰۲۰.۷.۳۰ محصول وارداتی که در سطح داروخانه‌ها توزیع شده در تاریخ ۹۵.۱۲.۳۰ منقضی شده است.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛ این کپسول با مشخصات مذکور از نظر اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو قابل مصرف نبوده و توزیع آن توسط شرکت‌های پخش غیرقانونی است.

سازمان غذا و دارو همچنین از معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور خواسته که طبق مقررات و ضوابط، نسبت به جمع‌آوری فوری فرآورده مورد اشاره از سطح عرضه در اسرع وقت اقدام عاجل به عمل آورده و سازمان را از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع کنند.

کد مطلب 4495935
حبیب احسنی پور

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