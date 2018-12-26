صادرکنندگان نیازمند بسته های حمایتی ویژه هستند/ همراهی امور خارجه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی کوچی ظهر چهارشنبه در همایش صادرات خدمات فنی و مهندسی با اشاره به اینکه در وضعیت کنونی کشور باید بیش از گذشته به فکر صادرات باشیم، افزود: عدم ثبت نرخ ارز باعث بروز مشکلات برای صادرکنندگان شده و از طرفی باید نرخ تسهیلات برای صادرکنندگان کمتر باشد.

وی تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی ایران باید صادرکنندگان را حمایت کند هرچند که برنامه های کاری آنها شلوغ است اما باید مطالبات صادرکنندگان را از کشورهای دیگر طلب کند زیرا امروز بسیاری از صادرکنندگان نمی توانند طلب های خود را از شرکت های خارجی دریافت کنند.

نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیته ویژه ای برای صادرکنندگان باید تشکیل شود و همانگونه که دولت بسته های حماتی برای مردم در نظر کرفته است باید برای صادرکنندگان نیز بسته حمایتی ویژه مد نظر قرار داد.

رضایی کوچی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارند عملکرد دستگاه های مرتبط را بررسی کند و احکام قانونی مربوط به اصل ۴۴ که در برخی موارد واگذاری ها به بخش عمومی به جای بخش خصوصی انجام شده است را بررسی کند و از طرفی نیز مجلس باید قوانین بازدارنده را رفع کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جایگاه خدمات فنی و مهندسی باید در حد معاونت های صادراتی ریاست جمهوری باشد تاکید کرد: خدمات فنی و مهندسی باید یک متولی قدرتمند در حد معاونت صادرات غیر نفتی در ریاست جمهوری داشته باشیم.

وی ادامه داد: تفکیک صادرات خدمات فنی و مهندسی از کالا باید انجام شود و تسهیل در دادن روادید و اقامت برای پیمانکاران در کشورهای دیگر نیز وظیفه امور خارجه است.

رضایی یادآور شد: دفاتر امور خارجه باید شرکت های ایرانی را در بازار جهانی کمک کنند زیرا باید شرکت های ایرانی به بین المللی تبدیل شوند و به خصوص سفرا قبل از عزیمت به کشورهای مختلف بدانند در کنار چانه زنی سیاسی موضوعات اقتصادی بسیار مهم است.