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۵ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

تسلیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پی گذشت آیت‌الله شاهرودی

تسلیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پی گذشت آیت‌الله شاهرودی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با انتشار پیامی درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

درپیام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آمده است:
إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

روح بلند عالم مبارز انقلابی یار صدیق امام و وفاداربه مقام معظم انقلاب رهبری که عمر بابرکت خود را در راه تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور با سوابق ارزشمند علمی و اجرایی صرف کرد ، به دیدار معبود شتافت .آن عالم جلیل القدر درعرصه جهاد و اجتهاد و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی در سنگرهای مختلف ریاست قوه قضاییه ، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام که منشأ خدمات ارزشمندی بوده اند .

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این ضایعه دردناک را به محضر مقام معظم رهبری ، مراجع عظام تقلید ،حوزه‌های علمیه سراسر کشور ، مردم شریف ایران اسلامی  و بیت مکرم ایشان  تسلیت گفته و علو درجات و غفران الهی را برای آن مرحوم خواستاراست.

کد مطلب 4496001
سارا فرجی

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