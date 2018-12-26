حمیدرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مربی همدان در دوره مربیگری بینالمللی اظهار داشت: ساسان رضوی مشعوف از مربیان خوب استان همدان در کلاس مربیگری درجه یک تایلند حضور یافت.
وی افزود: این دوره از کلاس با حضور مربیان ۴ کشور ترکیه، مالزی، سنگاپور و ایران برگزارشده است.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان با اشاره به لزوم افزایش مربیان استان گفت: هدف هیئت تیراندازی با کمان استان همدان افزایش تعداد مربیان و ارتقا مربیان حال حاضر استان همدان است.
یاری خاطرنشان کرد: با افزایش تعداد مربیان بهطورقطع میتوان تعداد باشگاهها و مدارس تیراندازی با کمان استان همدان را افزایش داد.
وی با اشاره به جذب مستعدین رشته تیراندازی با کمان استان همدان بیان کرد: امروز بیش از ۱۰۰ نفر در این رشته در همدان فعالیت میکنند در حالی که درگذشته به تعداد انگشتان یکدست هم در همدان تیرانداز نداشتیم.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان عنوان کرد: فراخوانهای زیادی در سطح شهر همدان صورت گرفته و از تمامی علاقهمندان و خانوادهها برای ثبتنام در این رشته دعوت میکنیم.
یاری با اشاره به استفاده از پتانسیل شهرستانهای استان همدان گفت: به دنبال این هستیم که تکتک شهرستانهای استان همدان با کمک مدیران ادارات ورزش شهرستانها دارای سایت تیراندازی با کمان و رئیس هیئت شوند تا از تمامی ظرفیت استان استفاده کنیم.
وی یادآور شد: بهطورقطع شهرستانها بازوان اصلی ما در جهت رشد و ارتقا این رشته ورزشی خواهند بود.
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