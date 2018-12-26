اثر انگشت آمریکا در قتل عام مردم یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارش خود می نویسد: زمانی که یک جنگنده اف ۱۵ از پایگاه ملک خالد در جنوب عربستان برای بمباران یمن به پرواز در می آید این فقط هواپیما نیست که آمریکایی است بلکه بمب های آن نیز آمریکایی هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: مکانیک آمریکایی این جنگنده ها را سرویس کرده و تعمیرات آنها را برعهده دارند. تکنسین های آمریکایی با استفاده از فناوری های محرمانه نرم افزارهای هدف گیری جنگنده ها را به روز می کنند، فناوری که عربستانی ها به آن دسترسی ندارند و خلبانان این جنگنده ها نیز احتمالا توسط نیروی هوایی آمریکا آموزش دیده اند.

علاوه بر آن در اتاق های جنگ در ریاض پایتخت عربستان، فرماندهان عربستانی کنار مقامات نظامی آمریکایی نشسته اند و از آنها مشاوره های اطلاعاتی و تاکتیکی دریافت می کنند.

برهمین اساس اثر انگشت آمریکا در همه جای حملات هوایی به یمن دیده می شود جایی که در این حملات ۴ هزار و ۶۰۰ شهروند غیر نظامی کشته شده اند. هم اکنون بیش از ۱۰۰ افسر نظامی آمریکا در حال مشاوره دادن به عربستانی ها در خصوص جنگ یمن هستند و فقط در سال ۲۰۱۷ آمریکا دو قرارداد نظامی جداگانه یکی به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار و دیگری به ارزش ۵۱۰ میلیون دلار با عربستان در خصوص این جنگ به امضا رساند.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: اما شاید در سال جدید شاهد پاک شدن این اثر انگشت باشیم. در پائیز ۲۰۱۸ و قتل جمال خاشقجی توسط عوامل عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه، عاملی شد تا قانونگذاران آمریکایی علیه روابط کاخ سفید و عربستان سعودی وارد عمل شوند و همین امر موجب تصویب دو قطعنامه در سنا در این خصوص گردید. علاوه بر آن قرار است با آغاز سال ۲۰۱۹ مجلس نمایندگان آمریکا نیز اقدامات خود را در این خصوص آغاز کند.