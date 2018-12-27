جلسه قاریان قرآن با حجت الاسلام عرفاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست صمیمی قاریان قرآن کریم با حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی سرپرست شبکه قرآن و معارف سیما در محل سالن جلسات این شبکه برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام عرفاتی ضمن خوش آمدگویی به قاریان قرآن کریم، ورود شبکه قرآن و معارف سیما به سومین دهه فعالیت خود را انگیزه این دعوت دانست و گفت: استراتژی این شبکه در تبعیت از حدیث نبوی ثقلین است که امیدواریم با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در این راه سربلند باشیم.

وی شبکه قرآن را خانه قاریان قرآن دانست و از راه اندازی استودیو ویژه تلاوت در شبکه قرآن و معارف سیما خبر داد و با بیان اینکه شورای تلاوت نیز در این شبکه آغاز به کار کرده است، از قاریان خواست تا با شرکت در این شوراها و ارائه نظرات خود مسیر را در فصل جدید فعالیت این شبکه در حوزه تلاوت هموار کنند.

در بخشی از این جلسه قاریان قرآن کریم به بیان دیدگاه های خود در خصوص برنامه ها و همچنین ارائه پیشنهادات برای ساخت برنامه های جدید در این شبکه پرداختند.

حسن رضاییان، محمدحسین سبزعلی، محمد عباسی، محمدرضا پورزرگری، حسین کرمی، قاسم رضیعی، حمیدرضا احمدی وفا، مسعود عنایتی مقدم، امین پویا، صالح اطهری فرد، مسعود نیکدستی، مهدی غلام نژاد، منصور قصری زاده، حسن ربیعیان، علی اکبر ملکشاهی، سعید پرویزی، حسین رستمی، سید مصطفی حسینی، عباس امام جمعه و حبیب صداقت از قاریان و اساتید حاضر در جلسه بودند.