علی کریمی و فرهاد مجیدی باید به امارات بیایند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، کارلوس کی‌روش در خصوص شرایط تیم ملی گفت: در درجه اول می خواهم تشکر کنم به خاطر پیام های تبریکی که به مناسبت سال نو میلادی دریافت کردم و به همین خاطر از تمام مردم ایران تشکر می کنم که مرا مورد لطف قرار دادند.

وی افزود: امروز ۲۶ دسامبر روزی است که ما رسما ماجراجویی خود را آغاز خواهیم کرد و از امروز با جدیت تلاش می کنیم و آماده مسابقات جام ملت های آسیا می شویم.

سرمربی تیم ملی در ادامه گفت: در ابتدا می خواهم مراتب تحسین و تبریک خود را از تمام بازیکنان تیم ملی اعلام کنم، خصوصا آنهایی که در کنار ما بودند. بعضی اوقات مربی بودن به هیچ عنوان کار راحتی نیست و آدم آرزو می کند کاش آن روز نمی رسید چون مجبور می شوید تصمیماتی بگیرید که سخت است، اما مطمئنا آن تعداد بازیکنان هم به خودشان افتخار می کنند و آنها باید به تیمی که در اینجا هست هم افتخار کنند. ما به هیچ عنوان از هم جدا نیستیم و در کنار هم خواهیم بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه شکی نداریم که موج مصدومیت هایی که ما با آن مواجه بودیم من را مجبور کرد برخی نظراتم را تغییر و خودم را با شرایط موجود تطبیق بدهم. البته اطمینان کامل دارم تصمیماتی که گرفته ام به طور کامل درست است، نه تنها برای بازیکنانی که اینجا حضور دارند بلکه برای بازیکنانی که جایگزین نفرات مصدوم هستند تاثیر زیادی در عملکردشان خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال تأکید کرد: هنوز با مصدومیت ها مواجه هستیم(اشاره به جهانبخش). او در یک هفته آتی جداگانه تمرین خواهد کرد و بعد از دیدار برابر قطر به دیگر بازیکنان ملحق خواهد شد.

کی‌روش در ادامه گفت: علی قلی زاده یکی از بازیکنان خوب ماست که از جوانان آینده دار است. ما از او مراقبت خواهیم کرد. امیدوارم باشگاه او هم از وی مراقبت کرده، زیرا او یکی از بازیکنان خوب و جوان ایران است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که چقدر تجربه جام‌جهانی می‌تواند به ما در تورنمنت ملت‌های آسیا کمک کند؟ افزود: تجربه بسیار مهم است ولی توانایی استفاده از تجربه، بسیار مهم‌تر است. امروز که ۲۶ دسامبر است، ۱۲ روز تا اولین بازی فاصله داریم. بنابراین نتیجه می‌گیریم ۱۲ روز زمان بیشتری برای آماده‌سازی در اختیار نداریم؛ از این ۱۲ روز باقی‌مانده، تنها ۵ تا ۶ جلسه تمرین جدی برای ما باقی خواهد ماند.

کی‌روش تصریح کرد: ما باید از تجربیات گذشته و کارهایی که کرده‌ایم، استفاده کنیم، طراوت تازه‌ای به تمرینات تکنیکی بدهیم و یک مرور گذرا داشته باشیم تا بتوانیم به سطح آمادگی کامل برسیم و برای بازی با یمن آمادگی کامل داشته باشیم.

وی بار دیگر تأکید کرد: ما سرشار از امید و اعتماد هستیم. مسابقات جام ملت‌های آسیا بسیار سخت است و به همین دلیل تیم ملی ایران نتوانسته در ۴۰ سال گذشته به قهرمانی دست پیدا کند و حتی نتوانسته به فینال راه پیدا کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: متأسفانه برخی‌ها تظاهر می‌کنند و می‌خواهند اثبات کنند که کار ما راحت است و می‌خواهند کار ما را مثل خوردن کیک تشبیه کنند. ما در ۸ سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشتیم، شانس خوبی هم کسب کردیم ولی شما چگونه فکر می‌کنید؟ متأسفانه بعضی کارشناسان فکر می‌کنند برای اینکه آنها خوشحال شوند، تمام تیم‌ها دست روی دست گذاشته و خوابیده‌اند.

کی‌روش ادامه داد: فکر می‌کنید ویتنام، عراق و قطر در این چند سال خوابیده‌اند؟ فکر می‌کنید تمام تیم‌ها در این چند ساله دست روی دست گذاشته و کار مثبتی انجام نداده‌اند؟ ما دقیقاً می‌دانیم که چرا آنها این‌طور وانمود می‌کنند که ما کار راحتی داریم و هیچ مشکلی برای ما وجود ندارد. تنها هدفی که آنها دارند، این است که به کاری که قرار است ما دست پیدا کنیم، لطمه بزنند.

وی در ادامه گفت: آنها می‌خواهند دستاوردهای ما را تحقیر کنند و نادیده بگیرند؛ البته ما می‌دانیم که فقط می‌توانیم روی خودمان حساب کنیم. همانطور که به بازیکنان گفتم، صعود ما از یک کوه یا تپه که هدفمان رسیدن به نوک قله است، کار دشواری است و هیچ‌کس نمی‌آید به شما کمک کند اما هول دادن افراد به سمت پایین، کار بسیار راحتی است و حتی می‌توان با یک فوت هم این کار را انجام داد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: این‌گروه افرادی که انتخاب شدند، با حمایت هواداران بودند و مطمئناً تمام تلاششان را برای صعود به قله انجام خواهند داد.

کی‌روش در پاسخ به این سؤال که چه نگرانی برای جام ملت‌های آسیا دارید؟ گفت: ما به خوبی می‌دانیم و توقع هیچ‌گونه کمکی را نداریم چون این اتفاق خصوصاً از طرف داوران نخواهد افتاد. ما امیدواریم آنها منصف و عاقلانه تصمیم بگیرند.

وی افزود: مهمتر آنکه ما می‌دانیم خودمان باید تمرکز کنیم و برنامه برای رسیدن به هدفمان داشته باشیم. در چنین شرایطی مطمئناً شانس بزرگی برای موفقیت خواهیم داشت. الان زمانی است که ما باید تنها به فکر خودمان باشیم. هیچ بهانه و توجیهی در این شرایط قبول نیست و هیچ قدمی رو به عقب نخواهیم گذاشت. توقع من این است که متحد باشیم. امیدوارم فدراسیون هم با برنامه‌ای که تدوین کرده‌ایم، کنار ما باشد. باید با تمام سلاح‌هایی که در اختیار داریم، در امارات حضور پیدا کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه خاطرنشان کرد: ما احتیاج داریم که بزرگترین بازیکنان ایران همانند علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی در امارات کنار ما باشند و AFC آنها را ببیند تا بفهمد بزرگان فوتبال ایران کنار تیم ملی‌شان هستند.

کی‌روش تأکید کرد: امیدواریم نایب رئیس فدراسیون تمام وقت برای تمام اتفاقاتی که آنجا رخ می‌دهد، در کنار ما باشد. هیچ راهی وجود ندارد برای اینکه بخواهیم متوجه نشویم که آقای کفاشیان نایب رئیس AFC است و نباید این را از دست بدهیم.

وی افزود: درخواست عاجزانه بنده این است که آقایان تنها برای سه هفته تمام صحبت‌ها و حرف‌های دیگر را کنار گذاشته و تنها کنار تیم ملی‌ باشند. امیدوارم آنقدر سخت نباشد که برای سه هفته پرچم سفید رنگ صلح را در فوتبال ایران بالا ببریم و از تمام تهمت‌ها و تلافی‌جویی‌ها دست برداریم. من فکر می‌کنم این کار سخت نخواهد بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: ما هوشیارانه مطلع هستیم که چه افرادی می‌خواستند به ما لطمه بزنند و چه کسانی دودستگی و تفرقه ایجاد کردند. یکی از همکاران شما که سعی داشت لطمات زیادی به ما بزند، با حرف‌های نادرست و به ناحق چه مشکلاتی برای تیم ملی درست کردند. آیا واقعاً سخت است که تنها برای سه هفته بزرگان فوتبال ایران همچون آقای پروین، جواد نکونام، مهدی مهدوی‌کیا، کریم باقری، فرهاد مجیدی کنار تیم ملی باشند.