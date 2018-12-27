۷۰ درصد مردم هشترود کارت ملی هوشمند دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز پنج شنبه با حضور در اداره ثبت احوال این شهرستان گفت: سازمان ثبت احوال کشور، به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی، یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می‌شود.

وی گفت: ارائه‌ی خدمات عمومی به یکایک مردم و اطلاعات ویژه‌ی جمعیتی به ارکان حکومت، از ویژگی‌های اختصاصی و انحصاری این سازمان است. سازمان ثبت احوال و وزارت کشور از یک خانواده بوده و یک مجموعه هستند گفت ارائه آمار و اطلاعات جمعیتی صرف بدون تجزیه و تحلیل این اطلاعات و داده‌ها ارزشی ندارد.

وی افزود: برای برنامه ریزی های کشور لازم است این داده‌ها توسط این سازمان‌ مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

وی همچنین در خصوص کارت‌های ملی هوشمند گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در شهرستان از بابت تعویض کارت‌های ملی صورت گرفته و در حال حاضر ۷۰ درصد مردم هشترود از کارت ملی هوشمند برخوردارند.

فرماندار هشترود گفت: متاسفانه همچنان کارت‌های هوشمند فعلی همان کارکرد کارت‌های ملی سابق را دارند، در حالیکه امروز بیش از هر زمانی نیازمند حرکت به سمت الکترونیکی شدن دولت هستیم و کارت‌ هوشمند نقش اساسی و مهمی می تواند در این زمینه ایفا نماید از جمله صرفه‌جویی در وقت، انرژی و هزینه‌های مردم خواهد داشت و از همه مهم‌تر موجب کاهش شدید فساد و افزایش شفافیت در امور که از لازمه‌های حکمرانی خوب است خواهد شد .