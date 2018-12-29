تسکین علائم ام اس با تغییر در سبک زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق نتایج مطالعه محققان دانشگاه جان هاپکینز مریلند، سبک زندگی سالم با افسردگی، خستگی و درد کمتر در افراد مبتلا به ام اس مرتبط است. زندگی سالم به معنای داشتن رژیم غذایی سالم، ورزش منظم، حفظ وزن نرمال و عدم سیگار کشیدن است.

در بیماری ام اس، سیستم ایمنی بدن به چربی پوشش دهنده سلول های عصبی موسوم به میلین و همچنین خود سلول های عصبی حمله می کند. این اسیب می تواند موجب بروز علائمی نظیر خستگی، بی حسی، سوزن سوزن شدن، مشکلات راه رفتن، سرگیجه و بینایی تار شود.

این مطالعه شامل حدود ۷۰۰۰ فرد مبتلا به ام اس بود. میانگین سنی شرکت کنندگان حدود ۶۰ سال بود که به مدت ۲۰ سال مبتلا به این بیماری بودند.

«کاترین فیتزجرالد»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما براساس میزان مصرف بالا میوه و سبزیجات و غلات کامل و مصرف کمتر گوشت های فرآوری شده و قرمز و قند ناشی از دسر و شیرینی به شرکت کنندگان امتیاز دادیم.»

به گفته وی، «یک محدودیت این مطالعه این است که هیچ اطلاعات رژیمی در مورد گوشت های کم چرب یا ماهی وجود نداشت.»

شرکت کنندگان براساس میزان سلامت بیشتر رژیم غذایی شان به پنج گروه تقسیم شدند.

نتایج نشان داد گروه دارای سالم ترین رژیم غذایی حدود ۲۰ درصد کمتر دارای ناتوانی شدید فیزیکی یا افسردگی شدید بودند. منظور از ناتوانی شدید نیاز به استفاده از برخی انواع ابزار حمایتی نظیر ویلچیر یا عصا برای راه رفتن به اندازه ۲۵ قدم است.

طبق یافته ها، افراد دارای رژیم غذایی با بالاترین کیفیت روزانه ۱.۷ وعده غلات کامل و ۳.۳ وعده میوه و سبزیجات یا حبوبات مصرف می کردند. رژیم غذایی گروه با پایین ترین کیفیت حاوی ۰.۳ وعده غلات کامل و ۱.۷ وعده میوه در روز بود.

محققان دریافتند افراد دارای سبک زندگی کاملا سالم ۵۰ درصد کمتر افسردگی را تجربه می کردند، ۳۰ درصد کمتر دارای خستگی شدید، ۴۰ درصد کمتر دارای درد و یک سوم کمتر دارای مشکلات فکری و حافظه بودند.