واردات نفت خام ایران در آسیا به کمترین میزان ۵ ساله رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق دادههای دولتی و ردیابی کشتی، در ماه نوامبر، با آغاز تحریمهای ضد ایرانی، واردات نفت خام ایران توسط خریداران مهم آن در آسیا، به پایینترین میزان خود در بیش از ۵ سال اخیر رسید.
چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی، ماه گذشته (نوامبر) روزانه ۶۶۴.۸۰۰ بشکه نفت از ایران وارد کردند که ۱۲.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.
کرهجنوبی و ژاپن، برای سومین ماه متوالی در ماه نوامبر هم واردات خود از ایران را صفر نگاه داشتند. دادهها نشان دادند که واردات نفت ایران توسط هند در ماه نوامبر ۴۰ درصد از ماه اکتبر کمتر شده است.
اما انتظار میرود با معافیتهایی که آمریکا برای ۱۸۰ روز، به واردکنندگان نفت ایران داده است، واردات نفت ایران در آسیا از ماه دسامبر افزایش یابد.
واردات نفت چین از ایران که در ماه اکتبر به ۲۴۷ هزار بشکه در روز، پایینترین سطح ۵ ساله، رسیده بود، ماه نوامبر تا ۳۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.
سینوپک، بزرگترین خریدار نفت ایران، فورا پس از این که چین در ماه نوامبر از آمریکا معافیت دریافت کرد، واردات نفت از ایران را از سر گرفت، درحالیکه شرکت ملی نفت چین از ماه دسامبر دوباره بارگیری محمولههای نفت ایران را آغاز میکند.
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