پیش بینی روند کاهش دمای روزانه همدان

روح‌الله زاهدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه بررسی نقشه‌های ماهواره‌ای، از ساعاتی از امروز تا فردا، در برخی نقاط استان افزایش ابر به‌صورت موقتی پیش‌بینی می‌شود، اما در مجموع آسمان استان صاف تا آفتابی خواهد بود.

وی افزود: برای روز پنجشنبه وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق استان، به‌ویژه در نیمه شمالی، دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: طی روزهای اخیر دمای روزانه در همدان افزایش محسوسی داشته است، اما از امروز روند کاهش نسبی دما آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود دمای روزانه به‌طور میانگین حدود ۲ درجه کاهش یابد. همچنین دماهای صبحگاهی در اغلب نقاط استان بالاتر از صفر خواهد بود.

زاهدی ادامه داد: با این حال، برای صبح روز شنبه در برخی نقاط استان ثبت دمای منفی سه درجه سانتی‌گراد محتمل است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، اسدآباد با دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و بهار با دمای ۲ درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان بیان کرد: کمینه و بیشینه دمای شهر همدان نیز در این مدت به‌ترتیب منفی یک و ۲۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.