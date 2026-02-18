پاسخگویی سریع به بحران؛ بیمارستان سیار هلال احمر کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه طی مراسمی با حضور معاون اول قوه قضائیه، امام جمعه و استاندار کرمان مانور عملیاتی و افتتاح بیمارستان صحرایی جمعیت هلال‌احمر استان کرمان انجام شد.

این بیمارستان سیار به مجموعه‌ای با امکانات متنوع شامل داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، اتاق‌های عمل، CCU و سایر تجهیزات تخصصی مورد نیاز برای ارائه خدمات در شرایط اضطراری؛ تجهیز شده است.

بیمارستان صحرایی هلال احمر استان کرمان در قالب سازه‌ای ترکیبی از چادر و کانتینر طراحی شده و از نظر زیر ساختی کاملاً مستقل است، به‌ گونه‌ای که تأمین آب، برق و سایر ملزومات حیاتی آن بدون وابستگی به شبکه‌های شهری انجام می‌شود.

این بیمارستان در فاز نخست دارای ۳۲ تخت بستری است و امکان افزایش ظرفیت تا ۶۴ تخت را نیز دارد. بخش‌های مختلف درمانی و پشتیبانی در این مجموعه پیش‌بینی شده تا در صورت آسیب دیدن زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی بر اثر حوادث یا در شرایط افزایش ناگهانی شمار بیماران، خدمات لازم به‌سرعت ارائه شود.