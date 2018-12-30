به گزارش خبرنگار مهر، سازمان خصوصی سازی که مسئولیت مهیا کردن ساز و کارهای قانونی برای واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را بر عهده دارد، در اولین گام برای رسیدگی به این موضوع خواستار ارسال پرونده مالی سرخابی ها از سوی وزارت ورزش شد چراکه اطلاع از وضعیت صورتحساب های مالی و بدهی پرسپولیس و استقلال لازمه قیمت گذاری آنها است.

بر اساس درخواست مکتوب مطرح شده به وزارت ورزش، پرونده مالی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط این وزارتخانه برای سازمان خصوصی سازی ارسال شده است. این سازمان نیز با در اختیار گرفتن صورتحساب های مالی مورد نظر، پروسه قیمت گذاری سرخابی ها را به صورت رسمی آغاز کرده است.

قیمت گذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که لازمه واگذاری آنها است، بر اساس اوضاع مالی، بدهی ها و قراردادهای آنها انجام می شود. این در حالی است که وزارت ورزش مدعی است در طول دو سال گذشته بیش از ۹۰ درصد بدهی های دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که مربوط به ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته می شود پرداخت شده است.

سازمان خصوصی سازی در بازه زمانی ۴۵ روز تا ۲ ماه، بررسی شرایط برای پیشنهاد قیمت پرسپولیس و استقلال را انجام می دهد. البته قیمت پیشنهادی توسط این سازمان قطعی و نهایی نیست چراکه قیمت تعیین شده توسط سازمان خصوصی سازی باید در «هیات واگذاری» مطرح و تصویب شود.

وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری همراه با روسای اتاق تعاون و اتاق بازرگانی از اعضای هیات واگذاری هستند که حق رای هم دارند اما دیگر اعضای آن که شامل دبیر هیات واگذاری یعنی رئیس سازمان خصوصی، وزیر ذی ربط یعنی وزیر ورزش، دو نماینده مجلس و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی می شوند، بدون حق رای هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، واگذاری پرسپولیس و استقلال که طی سال های گذشته همواره مطرح بوده است، در نشست ۲۵ آذرماه هیات دولت به تصویب رسید. بر این اساس مقرر شده که تا پایان سال، خصوصی سازی دو باشگاه انجام شود.