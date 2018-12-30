به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری مستند پرتره «آسمان چلیپا» به کارگردانی علی ملاقلی پور و تهیه کنندگی حسین همایونفر به پایان رسید.

این مستند درباره شخصیت هنری استاد کاظم چلیپا نقاش معاصر است که این روزها تدوین آن توسط مجتبی یزدی زاده انجام می شود.

در این مستند استادان و پژوهشگران هنر نقاشی معاصر چون محمدعلی رجبی، مرتضی اسدی، ایرج اسکندری، سیدحمید شریفی، اسرافیل شیرچی و مینو خانی به توضیح و تفسیر شخصیت و آثار نقاشی استاد چلیپا پرداخته اند؛ آثاری که هر کدام از هنر نقاشی قهوه خانه ای شکل گرفته و در دوره انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با سبکی نو و مدرن نمود پیدا کردند.

در این مستند پرتره با نقاشی آشنا می شویم که غوطه ور و واله در مفاهیم زمانه اش شده و بیشتر آثارش پیشرو و تاثیرگذار بر دیگر هنرمندان زمانه خود است.

عوامل مستند «آسمان چلیپا» عبارتند از فیلمبرداران: مجتبی یزدی زاده، فرزین طاهری، تحقیق و پژوهش: یوسف شمشیری، مدیر تولید: الیاس صدیقی، دستیار کارگردان: محمد فراست، تدوین: مجتبی یزدی زاده، کارگردان: علی ملاقلی پور، تهیه کننده: حسین همایونفر.

این مستند در بنیاد فرهنگی روایت ساخته شده و به نوعی حکایت نقش و نگار پشت پرده هاست.