رشد ۵۶ درصدی حجم معاملات بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه (سنا)، طی هفته اخیر، در تالار محصولات صنعتی و معدنی، ۱۰۶ هزار و ۵۵۶ تن انواع کالا به ارزش ۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال معامله شد.در این تالار ۹۸ هزار و ۳۰۲ تن فولاد، یک هزار و ۹۶۵ تن مس، ۳ هزار و ۵۰۰ تن آلومینیوم، ۶۶۰ تن روی، دو هزار تن سیمان، ۹ تن کنسانتره فلزات گرانبها و ۱۲۰ تن کنسانتره مولیبدن از سوی مشتریان خریداری شد.

همچنین در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، ۲۸۹ هزار و ۵۳۲ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال به فروش رسید.در این تالار ۱۷۱ هزار و ۳۱۰ تن وکیوم باتوم، ۴۰ هزار و ۶۷۵ تن قیر، ۴۷ هزار و ۶۳۰ تن مواد پلیمری، ۲۸ هزار و ۲۶۶ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۲۹۰ تن گوگرد، ۲۷۰ تن عایق رطوبتی، ۹۰ تن انواع گازها و خوراک ها و ۵۰۰ تن عایق رطوبتی معامله شد.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز طی هفته مذکور، شاهد معامله ۲۴ هزار تن گندم خوراکی و یک هزار و ۲۰۰ تن شکر بود.همچنین ۱۰ تن کالا به ارزش ۹۰ میلیون ریال در بازار فرعی بورس کالای ایران به فروش رسید.