به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید افرامن عصر شنبه در آیین تجلیل از اصحاب رسانه و فعالان حوزه خبر و فضای مجازی استان فارس با بیان اینکه خبرنگار تنها روایت‌کننده یک حادثه نیست، گفت: خبرنگار گاهی چشم، گوش و زبان جامعه است؛ چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و زبانی برای پرسیدن سؤالات مردم و به همین دلیل، خبرنگار حلقه اتصال مردم، مسئولان و واقعیت‌های جامعه محسوب می‌شود.



معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به اهمیت نقش رسانه در تأمین امنیت روانی جامعه گفت: امنیت تنها به معنای نبود جرم، تهدید یا آسیب نیست، بلکه مؤلفه مهم دیگری به نام «احساس امنیت» دارد که خبرنگاران با گزارش‌ها و روایت‌های خود در شکل‌گیری آن نقش دارند.



افرامن ادامه داد: گاهی یک خبر می‌تواند آرامش را به جامعه بازگرداند و در مقابل، انتشار یک شایعه یا خبر نادرست در مدت کوتاهی در سطح گسترده‌ای منتشر شود و آثار روانی و مخربی بر جامعه بگذارد؛ آثاری که ممکن است برای هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کند.



وی با اشاره به نمونه‌ای از انتشار اخبار و شایعات در فضای مجازی افزود: اتفاقی که در شهر صدرا رخ داد در مدت کوتاهی به موضوعی در سطح کشور تبدیل شد و بسیاری از مردم پیگیر بودند که واقعاً چه اتفاقی افتاده است؛ در چنین شرایطی، رسالت رسانه در اطلاع‌رسانی دقیق و جلوگیری از گسترش شایعات اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.



معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی فارس با تأکید بر نقش رسانه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی گفت: اصحاب رسانه همگام و همراه با پلیس در حوزه اقدامات پیشگیرانه، مأموریت‌ها و فعالیت‌های انتظامی تلاش می‌کنند و نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و پیشگیری از آسیب‌ها دارند.

وی در ادامه گزارشی از عملکرد مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس ارائه کرد و افزود: از ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۴ تاکنون نزدیک به پنج هزار گزارش خبری از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس و خبرگزاری پلیس تهیه و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.



معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی فارس ادامه داد: این میزان تولید خبر به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۴ خبر بوده است که نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت مجموعه اطلاع‌رسانی پلیس در طول یک سال گذشته است.



وی با اشاره به همکاری مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس با رسانه‌های مختلف گفت: در این مدت بیش از ۱۴ هزار دقیقه برنامه تولیدی در صداوسیمای ملی و استانی با محوریت موضوعات انتظامی داشته‌ایم که میانگین آن حدود ۳۰ دقیقه برنامه زنده یا تولیدی در هر روز بوده است.



افرامن از تولید بیش از پنج هزار محتوای رسانه‌ای در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: این محتواها شامل تیزر، فیلم کوتاه، انیمیشن، پادکست و عکس‌نوشته با موضوعات پیشگیری، آموزشی، اقتداری و عملکردی بوده است.



وی همچنین به تعامل مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس با رسانه‌های استان اشاره کرد و افزود: این مجموعه با ۱۴ روزنامه فعال ملی و استانی، بیش از ۴۰ خبرگزاری و پایگاه خبری مرجع و بیش از ۱۰۰ خبرنگار فعال در حوزه پلیس همکاری دارد.



معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی فارس گفت: در شهرستان‌های مختلف استان نیز شبکه خبرنگاران پلیس فعال است و در ۳۷ شهرستان، ۳۷ خبرنگار پلیس با مجموعه انتظامی و رسانه‌های شهرستان‌ها همکاری دارند.



وی با اشاره به فعالیت شبکه مویرگی و قرارگاه فضای مجازی پلیس فارس اظهار کرد: با همکاری پلیس فتا و پلیس امنیت، تلاش می‌کنیم موضوعات مختلف را در حوزه فضای مجازی رصد و محتوای مورد نیاز را برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی منتشر کنیم.



معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی فارس در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نقش رسانه در ساخت امنیت پایدار گفت: امنیت پایدار تنها با ابزارهای امنیتی ساخته نمی‌شود، بلکه اعتماد، آگاهی، مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و اطلاع‌رسانی درست از مؤلفه‌های اصلی آن است.



وی تصریح کرد: رسانه می‌تواند در ایجاد اعتماد میان مردم و مسئولان نقش‌آفرین باشد، پیش از وقوع بحران هشدار دهد، به پیشگیری از جرم و آسیب کمک کند و در زمان جنگ، حادثه و بحران به جامعه برای عبور از شرایط دشوار یاری برساند.



افرامن ادامه داد: رسانه حتی پس از بحران نیز می‌تواند در بازسازی امید و سرمایه اجتماعی نقش مهمی ایفا کند؛ بنابراین روز خبرنگار تنها روز تبریک نیست، بلکه روز یادآوری مسئولیت بزرگی است که بر دوش اصحاب رسانه قرار دارد.



وی گفت: حقیقت‌گویی، مطالبه‌گری، آگاهی‌بخشی و کمک به ساختن جامعه‌ای امن‌تر، آگاه‌تر و امیدوارتر، بخشی از این مسئولیت بزرگ است.