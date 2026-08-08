به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دوستعلی محمدی روز شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در استان زنجان به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به اهمیت رسالت رسانه در شرایط کنونی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف خبرنگاران، ارائه «روایت اول» از حوادث و اتفاقات است؛ چراکه اگر خبرنگار مسلط، دلسوز و متعهد به‌موقع وارد میدان شود و روایت صحیح را ارائه کند، فرصت سوءاستفاده و روایت‌سازی را از دشمن خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه دشمن همواره تلاش می‌کند از آب گل‌آلود ماهی بگیرد، افزود: ممکن است یک موضوع از زاویه‌ای روایت شود که به انسجام و وحدت جامعه آسیب بزند، بنابراین خبرنگاران باید مراقب باشند روایت آنها در مسیر ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات قرار نگیرد و در مقابل، با نگاه صحیح و مسئولانه، زمینه وحدت و انسجام اجتماعی را فراهم کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به جایگاه خبرنگاران در جبهه انقلاب تصریح کرد: روز خبرنگار برگرفته از یاد و نام خبرنگارانی است که در مسیر انجام رسالت خود به شهادت رسیدند و این عرصه، جبهه‌ای است که خبرنگار در آن باید برای حقیقت و آرمان‌های انقلاب اسلامی هزینه بدهد و پای کار بایستد.

محمدی ادامه داد: در برخی جبهه‌ها ممکن است افراد به دنبال این باشند که چگونه سخن بگویند تا بیشتر مورد توجه قرار گیرند، اما در جبهه انقلاب، اصل بر بیان حقیقت و انجام مسئولیت است. خبرنگار متعهد باید به دنبال روایت درست باشد، نه اینکه روایت خود را بر اساس پسند دیگران تنظیم کند.

وی با اشاره به عملکرد خبرنگاران استان زنجان در برخی رویدادها گفت: در استان زنجان خبرنگاران توانمند و دلسوزی داریم که در مواقع حساس به‌موقع ورود کرده و با اطلاع‌رسانی صحیح، از شکل‌گیری برخی آسیب‌ها جلوگیری کرده‌اند. خبرنگارانی که دلسوز نظام، مردم و آرمان‌های انقلاب هستند، تلاش می‌کنند مسائل را از زاویه‌ای صحیح و واقع‌بینانه روایت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، خبرنگار را «چشم مردم» دانست و گفت: خبرنگار آنچه را از زاویه نگاه خود می‌بیند، برای دیگران روایت می‌کند و مخاطب نیز بر اساس این روایت به تحلیل اتفاقات می‌پردازد؛ بنابراین هرچه خبرنگار در کار خود امانت‌دارتر، دقیق‌تر و مسلط‌تر باشد، روایت ارائه‌شده نیز برای جامعه اثرگذارتر خواهد بود.

محمدی با تأکید بر ضرورت تقویت امیدآفرینی در جامعه بیان کرد: امروز مردم از مدیران و مسئولان انتظار دارند اقدامات و خدمات انجام‌شده را برای آنها تبیین کنند. بسیاری از اقدامات و فعالیت‌ها اگر به‌درستی برای مردم بیان نشود، دیده نمی‌شود و همین موضوع می‌تواند زمینه ایجاد یأس و ناامیدی را فراهم کند.

وی افزود: یکی از وظایف مهم رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها این است که اقدامات انجام‌شده را به‌صورت شفاف و دقیق به اطلاع مردم برسانند. اطلاع‌رسانی صحیح، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی و ایجاد قوت قلب در مردم، موجب یأس و ناامیدی دشمن نیز خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه جهاد تبیین اظهار کرد: جهاد تبیین به معنای باز کردن گره‌های ذهنی مخاطب است؛ گره‌هایی که دشمن روی آنها دست گذاشته و تلاش می‌کند با ایجاد شبهه، نسبت به نظام و آینده کشور ناامیدی ایجاد کند.

محمدی ادامه داد: زمانی که این گره‌های ذهنی به‌درستی برای مردم باز و واقعیت‌ها تبیین شود، امیدآفرینی شکل می‌گیرد و این همان مأموریتی است که خبرنگاران، رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در کنار مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی بر عهده دارند.

تبلیغ و جهاد تبیین نباید صرفاً به بیان مسائل معنوی محدود شود

وی با بیان اینکه تبلیغ و جهاد تبیین نباید صرفاً به بیان مسائل معنوی محدود شود، گفت: تبلیغ در شرایط امروز ابعاد مختلفی دارد و باید مسائل واقعی و ملموس جامعه را نیز دربر بگیرد. مخاطب امروز انتظار دارد اقدامات و اتفاقات را به‌صورت عینی و واقعی لمس کند و صرفاً با بیان حرف و شعار نمی‌توان اعتماد و امید ایجاد کرد.

محمدی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حوزه فرهنگ و اقتصاد تصریح کرد: فرهنگ و اقتصاد دو بال حرکت جامعه هستند و نمی‌توان یکی را بدون دیگری پیش برد. اگر یک گام در حوزه فرهنگ برداشته می‌شود، باید در حوزه اقتصاد نیز گامی رو به جلو برداشته شود و این دو عرصه در کنار یکدیگر حرکت کنند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز شاهد بودیم که مردم در کنار رزمندگان و مسئولان ایستادند و امروز نیز باید با تقویت امید و اعتماد عمومی، زمینه مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف فراهم شود. حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، توسعه واحدهای تولیدی، افتتاح طرح‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که برای مردم به‌درستی تبیین و روایت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر اطلاع‌رسانی اقدامات مسئولان به مردم گفت: یکی از توصیه‌های مهم حضرت امام(ره) این بود که مسئولان هر کاری انجام می‌دهند، آن را به اطلاع مردم برسانند؛ چراکه مردم باید اقدامات و خدمات را ببینند و در جریان فعالیت‌های انجام‌شده قرار گیرند.

محمدی خاطرنشان کرد: امروز نیز اگر اقدامات و دستاوردهای کشور به‌درستی برای مردم روایت شود، موجب افزایش امید و قوت قلب مؤمنان و مردم خواهد شد و در مقابل، دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد گذاشت.

وی تأکید کرد: خبرنگاران، رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در جهاد تبیین مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید با امانت‌داری، دقت، سرعت و انتخاب روایت صحیح، واقعیت‌ها را برای مردم بیان کنند؛ چراکه روایت درست و به‌موقع، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با جنگ روانی و روایت‌سازی دشمن است.