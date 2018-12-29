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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۵۲

وزیر رفاه عنوان کرد؛

۱.۶ میلیون معلول تحت پوشش بهزیستی

۱.۶ میلیون معلول تحت پوشش بهزیستی

وزیر رفاه با اشاره به اینکه ۱.۶ میلیون معلول تحت پوشش بهزیستی هستند، گفت: کار برای خدا باندی، گروهی، فرقه ای و حزبی نیست و باید فعالیت هایمان را به اتاق شیشه ای منتقل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بهزیستی، افزود: در حال حاضر مدیران، مدیرانی روزمزد هستیم به طوری که هر وقت گفتند باید برویم.

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم کارنامه درخشانی در بخش اقدامات حمایتی داشته ایم، گفت: از بین ۱۵ نفر از مدیران داخلی و خارج سازمان بهزسیتی پس از بررسی ها قبادی دانا را تایید و انتخاب کردیم که امروز کلید بهشت را به وی تقدیم می کنیم که وی می تواند برای رستگاری از آن استفاده کند.

شریعتمداری گفت: نگاه به معلولان و توانخواهان نباید ترحم آمیز باشد و ما باید دین خود را ادا کنیم و وظیفه سنگین تری را بر دوش داریم.

وی با اشاره به اینکه از بین بردن فقر مطلق و ناهنجاری ها باید در دستور کار قرار گیرد گفت: باید بتوانیم مشاوره قبل از ازدواج و پس از ازدواج برای جلوگیری از طلاق را دائما اجرایی کنیم و برای اینکه تصادفات منجر به معلولیت نشود نکات ایمنی را رعایت کنیم و با کمک دستگاه های حمایتی با آسیب شناسی ریشه ای مشکلات را حل کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان باید خود را به آسیب شناسی های مختلف در حوزه های اجتماعی مجهز کند و اقدامات لازم را انجام دهد و در این خصوص باید با برنامه ریزی عمل کنیم.

وی تاکید کرد: باید بپذیریم شرکای اجتماعی نقش نظارتی دارند و در این خصوص با آنها همکاری کنیم.

شریعتمداری گفت: در حالی که بهزیستی در میان دستگاه های دیگر مقام اول را دارد اما این موضوع کفایت نمی کند و با رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

وی گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اجرایی شدن به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که از هزار میلیارد پیشنهادی در سال جاری صفر ریال تخصیص داده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب داریم، گفت: باید قدم های ما قوی تر از قبل باشد و بهزیستی باید مردم محور باشد و از مشارکت مردم و خیرین به صورت جدی استفاده کنیم. همچنین باید در خصوص اعطای مجوزها تسهیل و زمینه مشارکت شرکای اجتماعی راحت تر از قبل فراهم کنیم و از مشارکت واقعی سمن ها استفاده کنیم.

وی به شفاف سازی اشاره کرد و گفت: فعالیت های مان را باید به اتاق شیشه ای منتقل کنیم و اقدامات و اعتباراتی که تخصیص می دهیم باید به طور مشخص اطلاع دهیم.

شریعتمداری گفت: کار برای خدا، باندی، گروهی، حزبی و فرقه ای نیست.

وی گفت: باید بومی گزینی کنیم و نگاه قومیتی نداشته باشیم و همچنین با شایسته سالاری جوانگرایی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر کس ناامید است از ما نیست و از این در باید بیرون برود.

شریعتمداری همچنین تاکید کرد: در حال حاضر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جامعه هدف بهزیستی است که یک میلیون و ۶۰۰ نفر آنها را معلولان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه ۶۰۰ هزار سالمند تحت پوشش هستند تاکید کرد: یک میلیون مستمری بگیر، ۱۹۰ هزار زن سرپرست خانوار، ۱۱۷۳ مرکز تو. انبخشی روزانه تحت پوشش هستند.

به گفته وزیر رفاه، دو هزار و ۳۰۰ مرکز ترک اعتیاد با بهزیستی همکاری می کند که ۵۰۰ هزار نفر از این مراکز خدمت می گیرند و همچنین ۷۵۳ هزار کودک در مهدهای کودک از آموزش های لازم برخوردار می شوند.

کد مطلب 4498634
مهناز قربانی مقانکی

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