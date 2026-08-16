به گزارش خبرنگار مهر،یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه کارگروه زنان، جمعیت و خانواده با حضور محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، و جمعی از دبیران کارگروه جمعیت و خانواده برگزار شد.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با حوزه زنان، جمعیت و خانواده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند.
محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت کارگروهها، اظهار کرد: همه مسائل و مصادیقی که در این جلسه مطرح شد باید از مجرای کارگروهها وارد شورا شود و کارگروهها نقش فعالتری در تهیه خوراک اصلی شورا داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در دستگاههای مختلف افزود: کارگروهها نیازمند یک نقشه راه منسجم و کاربردی هستند تا بر اساس آن، مسائل و مشکلات حوزه اجتماعی با همگرایی و همکاری دستگاههای مختلف پیگیری و برای کاهش آنها راهکار ارائه شود.
بطحایی ادامه داد: حل بسیاری از مسائل اجتماعی صرفاً به منابع مالی وابسته نیست؛ اگرچه منابع مالی مؤثر است، اما بخش عمدهای از مسائل با کنار هم قرار گرفتن ظرفیتها و ورود مشترک دستگاهها به موضوعات قابل حل است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به ظرفیت دستگاههایی همچون بهزیستی، وزارت تعاون، جمعیت هلال احمر و وزارت کشور گفت: امکانات و اختیارات موجود در این دستگاهها و همچنین ظرفیتهای انسانی و ساختارهای استانی و شهرستانی باید در خدمت حل مسائل اجتماعی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: سه کارگروه موجود باید فعالتر شوند و با تدوین نقشه راهی منسجم و کاربردی، زمینه را برای پیگیری مؤثر مسائل اجتماعی در سطوح ملی و استانی فراهم کنند.
گفت: در مواردی نسبت به انتشار این آمارها تذکر داده شده و در یکی دو مورد نیز موضوع به مراجع قانونی و حقوقی ارجاع شده است.
انتشار سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی
بطحایی با بیان اینکه اطلس آسیبهای اجتماعی به صورت سالانه منتشر میشود، اظهار کرد: این اطلس در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میگیرد و امسال قرار است به صورت گسترده در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی نیز قرار گیرد.
بطحایی با اشاره به محورهای مطرحشده در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: بخش عمده دستور کار این جلسه به ارائه گزارش دستگاهها درباره اقداماتی که در فاصله دو جلسه در حوزه طرحهای محلهمحور انجام دادهاند، اختصاص داشت.
وی افزود: یکی از اولویتهای اصلی در حوزه محلهمحوری، راهاندازی سامانه و سکویی است که بتواند خدمات ارائهشده از سوی دستگاههای مختلف را به تفکیک محلات نمایش دهد و از موازیکاری و همپوشانی اقدامات جلوگیری کند.
بطحایی ادامه داد: در برخی محلات دستگاههای مختلف اقدامات موازی انجام میدهند، در حالی که برخی محلات از خدمات مورد نیاز خود محروم هستند؛ بنابراین وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی باید راهاندازی این پلتفرم را با جدیت دنبال کنند.
سه کارگروه شورای اجتماعی نیازمند نقشه راه هستند
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به فعالیت سه کارگروه شورای اجتماعی کشور گفت: یکی از این کارگروهها مربوط به کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی، دیگری مربوط به سرمایه اجتماعی و کارگروه سوم مربوط به حوزه زنان و خانواده است.
وی تصریح کرد: در این جلسه گزارش فعالیت کارگروهها ارائه شد و تأکید اعضا بر این بود که کارگروهها باید با تدوین یک نقشه راه مشخص، موضوعات مرتبط با وظایف خود را برای طرح در شورای اجتماعی کشور آماده کنند.
بطحایی گفت: تلاش میکنیم در جلسات آینده، هدفگذاریها منسجمتر و معطوف به اهداف قابل دسترس باشد و فعالیت کارگروهها نیز بر همین اساس هدایت شود.
استمرار برنامههای فوقالعاده مقابله با آسیبهای اجتماعی در سال ۱۴۰۵
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از تصویب استمرار برنامههای فوقالعاده مقابله با آسیبهای اجتماعی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برنامههای فوقالعادهای برای مقابله با آسیبهای اجتماعی به تصویب رسید، اما به دلیل شرایط جنگی، بخشی از این برنامهها متوقف شد و برخی اعتبارات نیز ابلاغ نشد.
وی افزود: در جلسه امروز مقرر شد برنامههایی که همچنان موضوعیت دارند، در سال ۱۴۰۵ نیز استمرار پیدا کنند و در صورت نیاز، امکان افزایش حجم برخی برنامهها و اعتبارات نیز فراهم باشد.
پیگیری مشکل افراد فاقد شناسنامه
بطحایی در پاسخ به پرسشی درباره افراد فاقد شناسنامه و محرومیت آنها از یارانه و کالابرگ گفت: بخشی از این افراد در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور، ایرانی هستند اما به دلیل مشکلات خانوادگی در زمان تولد برای آنها شناسنامه دریافت نشده است.
وی افزود: این افراد نه یارانه دریافت میکنند و نه از کالابرگ و برخی خدمات عمومی بهرهمند میشوند و سالهاست این مسئله وجود دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: وزارت کشور و سازمان ثبت احوال در حال پیگیری این موضوع هستند، اما مسئله پیچیدهای است؛ زیرا در میان این افراد، مواردی نیز وجود دارد که افرادی مدعی ایرانی بودن هستند اما مدرکی برای اثبات این ادعا ندارند.
بطحایی تأکید کرد: باید راهکاری عادلانه پیدا شود که ضمن حل مشکل این افراد، منافع ملی و مصالح عمومی کشور نیز به خطر نیفتد.
تلاش برای حل مشکل زنان بدسرپرست در دریافت یارانه
وی همچنین درباره زنان بدسرپرست یا زنانی که سرپرست خانوار آنها مفقود است، گفت: در شرایط فعلی یارانه به سرپرست خانوار پرداخت میشود و این موضوع یک خلأ قانونی ایجاد کرده است.
بطحایی افزود: قوه قضاییه، مجلس و سایر نهادهای دولتی برای حل این مسئله اعلام آمادگی کردهاند و تلاش میکنیم با بررسی مصادیق، راهکارهایی برای کاهش مشکلات این گروه از جامعه پیدا کنیم.
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی نیز اظهار کرد: در مناطق مرزی شرقی کشور مواردی وجود دارد که مادر ایرانی و همسر خارجی بوده و به دلیل ثبت نشدن ازدواج، فرزند فاقد مدارک هویتی است.
وی افزود: یکی از راهکارهای مورد بررسی، استفاده از استعلامها و شواهدی است که بتواند شرایط فرد را تأیید کند؛ اما باید در کنار حل این مسئله، پیامدهای احتمالی راهکارها نیز مورد توجه قرار گیرد.
برخورد با انتشار آمارهای متناقض آسیبهای اجتماعی
بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد آمارهای حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: یکی از مشکلات کشور، کثرت آمار و اعدادی است که از سوی مراجع مختلف تولید میشود و گاهی با یکدیگر تناقض دارند؛ موضوعی که میتواند موجب ایجاد اغتشاش ذهنی و ارائه راهکارهای نادرست شود.
وی ادامه داد: سامانه مشترک رصد و پایش دادهها در این زمینه در حال پیشرفت است و بر اساس تکلیف قانونی، دادههای این حوزه باید از مسیر وزارت کشور منتشر شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تأکید بر ضرورت پرهیز دستگاهها از انتشار آمارهای غیررسمی و متناقض
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