فرمانده شرور «جنگ ستارگان» را با ترامپ مقایسه نکنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشینگتن تایمز، مارک همیل ستاره فیلم «جنگ ستارگان» گفت ناراحت می شود وقتی می بیند مردم دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا را با دارث ویدر شخصیت شرور «جنگ ستارگان» مقایسه می کنند، برای اینکه حداقل شخصیت خیالی دارث ویدر در پایان برای انجام کارهای بد و زشتش پشیمان شد!

بازیگر لیبرال آمریکایی که رک و با صراحت حرف می زند و بیشتر برای ایفای نقش لوک اسکای‌واکر در فرنچایز «جنگ ستارگان» شناخته می شود، این سخنان را در گفتگوی روز کریسمس با واشینگتن پست مطرح کرد؛ گفته هایی که در قالب یک پادکست منتشر شده است.

همیل گفت: من واقعا از اینکه مردم ترامپ یا حتی دیک چنی (معاون سابق جرج دبلیو بوش) را با دارث ویدر مقایسه می کنند ناراحت می شوم برای اینکه دارث ویدر وقتی خطاهای خود را دید پشیمان شد در حالیکه من هیچکدام از اینها را نمی بینم که پشیمان شوند.

بازیگر «جنگ ستارگان» که یک کاربر فعال توییتر است و به طور منظم از ترامپ انتقاد می کند، ترامپ را یک فرد «گنده، وراج، مغرور، خودخواه و بدون هیچ حسی از خودآگاهی» خواند.

همیل همچنین گفت: ترامپ یک فرد مضحک است که اگر در جایگاه قدرت نباشد خیلی هم بامزه است.