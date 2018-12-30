حجت الاسلام سعید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بینش، آگاهی و ولایتمداری مردم گیلان یکی از مهمترین عوامل خلق حماسهها در طول انقلاب، دفاع مقدس و ۸ دی ماه بوده است که البته این ویژگیها تنها مختص به مردم این استان نیست، اظهارکرد: حماسه ۹ دی سال ۸۸ در مقابل فتنهای به وجود آمد که عامل اصلی آن نظام سطله ولی ابزارش یعنی خواص دنیاطلب و خسته از آرمانهای انقلاب و انقلابیگری بود.
حجت الاسلام مهدوی با بیان اینکه این عامل و ابزار سبب بروز فتنه بزرگی علیه نظام مقدس اسلامی شد که مردم بی توجه به خواص در راستای حفظ نظام و با نگاه به رهبری معظم وارد میدان شدند، افزود: در این میان آنچه که بیش از سایر موارد باید مورد توجه قرار گیرد این بوده که دشمنی علیه نظام و غفلت عوامل داخلی همچنان ادامه دارد.
متاسفانه هنوز نشانههایی از غفلت در برخی از خواص و مسئولان درحوزههای تصمیمگیر و تصمیمساز وجود داردوی با تأکید براینکه متاسفانه هنوز نشانههایی از غفلت در برخی از خواص و مسئولان درحوزههای تصمیمگیر و تصمیمساز وجود دارد، گفت: با توجه به هشدارهای مقام معظم رهبری ملت باید هوشیاری لازم برای وقوع فتنهای دیگر در سال ۹۸ باشند.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به ریشه اقتصادی فتنه ۹۸و اینکه زمینههای این فتنه توسط بخشی از مسئولان دنیاطلب در کشور فراهم می شود، ادامه داد: به همین دلیل حماسهسازان ۹ دی سال ۸۸ باید جز مراقبان فتنه سال ۹۸ باشند.
وی با اشاره به اینکه آنچه که در فضای مدیریت اقتصادی کشور توسط بخشی از مسئولان بی تدبیری و مدیران ضعیف در حال زمینهسازی است کارآمدی اصل نظام را نشانهگرفته است، بیان کرد: اصرار بخشی از عوامل نفوذی در مراکز تصمیمگیر و تصمیمساز برای تصویب کنوانسیونهای اسارتبار اعم از اقتصادی و فرهنگی زمینه ایجاد فتنههای جدید، سختتر و ریشهای تر است.
مهدوی با تأکید براینکه نیازمند هوشیاری و آگاهی بیشتر ملت ایران در این زمینه هستیم که کنار صبر انقلابی، آگاهی و بینش خود را افزایش دهند، ادامه داد: با توجه به اینکه زمینه فتنه سال ۸۸ رقابتهای انتخاباتی و عدم قبول قانون از سوی سران فتنه بوده چه بسا با توجه به اینکه سال ۹۸ نیز سال انتخابات است قانونشکنان، خواص قانوندان قانونشکن و فتنهگران به دنبال این باشند که برای رسیدن به مطامع دنیویی دوباره منافع ملی را به خطر اندازند.
وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز سران فتنه توبه نکرده و چه بسا دنبالههای فتنهگران که متاسفانه در بخشی از قوه مجریه و حتی مقننه و در دستگاهها حکومتی نفوذ دارند به دنبال به راهانداختن فتنهای بزرگتر باشند، افزود: بنابراین باید حماسهسازان ۹ دی برای دفاع از حریم انقلاب و آرمانهای دینی، دستاوردهای شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم با تیزبینی بیشتر اوضاع را رصد و مواظب توطئههای نظام سلطه و حرکت منافقانه دنبالههای داخلی آنها باشند.
نظر شما