مجله مهر: کاربران فضای مجازی به سالگرد یوم الله ۹ دی با هشتگ‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی اقدام به انتشار اظهارنظرها و خاطرات خود کردند. برخی از این مطالب را با هم می‌خوانیم:

مریم رستگار: جانباز شیمیایی (محمد حسین رجب زاده) که دوبار جانباز شد! فتنه‌گران ۱۸ ضربه چاقو بر تنش به یادگار گذاشتند. او می‌گوید: اگر هزار بار دیگر هم خطری نظام را تهدید کند، آماده دفاع از وطن هستم.

شهربانو: ‏حماسه ۹ دی؛ حماسه ای که فقط ۳ روز پس از جسارت به عاشورا و عزای اباعبدالله سراسر ایران را فرا گرفت و یک باردیگر نشان داد که مردم ایران اسلامی فارغ از دسته بندی های سیاسی و مشکلات و کاستی ها، اما درپایبندی به اسلام، انقلاب و ولایت فقیه با هیچ کسی تعارف ندارند.

هدی علی‌نژاد: ‏فتنه ۸۸ واقعه ای دلخراش، ناگوار و سازماندهی شده توسط عوامل داخلی و خارجی در تاریخ انقلاب اسلامی است که بحمدالله با جوشش غیرت ملت ایران در ۹ دی سال ۸۸ با تمام ابعاد گسترده ای که داشت خاموش شد.

یاس کبود: سال۸۸ در دفاع فتنه گران با ضربات چاقو به جانش افتادند. دست و پاهایش را شکستند. چند سال بعد داعش کار ناتمام فتنه گران را کامل کرد. شهید مدافع حرم جاویدالاثر مرتضی کریمی.

نجلا: ‏۹ دی، اموخت که نیازی نیست همیشه ولی در بین باشد بلکه کافی است ولی در دل باشد.

فامیل دور:️ اون زمانی که خواص یا از فتنه حمایت کردند یا سکوت کردند، اون زمانی که حضرت آقا ندای أین ‌عمار سردادند این مردم بودند که پای علم سیدالشهدا و رهبرانقلاب ایستادن، این مردم بودند که حماسه ۹ دی رو رقم زدند تا خواص دوباره دهن بازکنند و خواص همیشه یک قدم عقبتر از مردمند.

مهندس خبرنگار: پرانتزی عرض کنم که نه‌دی سالروز یه خاطره خوب دیگه هم هست، اعدام صدام یزید کافر واقعاً این روز روز شادیه، روز سرور قلوب مومنین.

داود: بعد از عاشورای ۸۸ اگه امام حسینی هستی و هنوز بغض نداری از عوامل فتنه، اون خیمه‌ای داری جلوش سینه میزنی خیمه‌ی یزیده رفیق، مراقب باش «#و_تابعت» نشی!