۲ مرکز غیر مجاز ارائه ‌دهنده خدمات درمانی در آبادان پلمب شد

حجت‌اله جانبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی بازدیدهای میدانی کارشناسان نظارت بر درمان دانشکده و گزارش‌های مردمی، دو مرکز که توسط افراد غیر پزشک و فاقد صلاحیت راه‌اندازی شده بودند و به انجام لیزر درمانی و سایر اعمال زیبایی و دخالت در کارهای تخصصی پزشکی مبادرت می ورزیدند، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و پرونده آنها برای برخورد قانونی با همکاری واحد حقوقی دانشکده به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، استفاده از هر گونه تجهیزات و دستگاه‌های درمانی بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و هیچ شخصی نمی‌تواند بدون داشتن تخصص و اخذ مجوزهای مربوطه از این دستگاه‌ها برای درمان بیماران استفاده کند.

وی به شهروندان توصیه کرد اقداماتی همچون لیزر درمانی و سایر درمان‌های مرتبط با پوست و مو را در مراکز پزشکی دارای مجوز از دانشکده علوم پزشکی انجام دهند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مراکز غیر مجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع داده و یا به صورت حضوری موارد را به کارشناسان نظارت بر درمان دانشکده گزارش کنند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.

به گفته وی از ابتدای امسال تاکنون هشت مرکز در حوزه فعالیت دانشکده علوم پزشکی آبادان به دلیل مداخله در امور پزشکی شناسایی و پلمب شده‌اند.