مراسم گرامیداشت ۹ دی در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نهمین سالگرد حماسه ۹ دی در حمایت از ولایت و نظام اسلامی امروز یکشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم مومن و بصیر کرمانشاه و شرکت کنندگان بار دیگر با رهبر معظم انقلاب میثاق دوباره بستند.

این مراسم قرار بود در مقابل مسجد جامع برگزار شود که به دلیل برودت هوا به داخل مسجد انتقال یافت و ظاهرا باز هم فضای داخل مسجد گنجایش جمعیت را ندارد و تعدادی از جمعیت بیرون هستند.

«یوم‌الله ماندگار ۹ دی‌» روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و روز نمایش وحدت ایران اسلامی حول محور ولایت فقیه بود که امروز هم مردم ولایت‌مدار و شهیرپرور کرمانشاه بار دیگر با حضور خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

جمعیت از همه جا در حال رساندن خود به این تجمع باشکوه هستند شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل»، «مرگ بر فتنه‌گر»، «رهبر اگر فرمان دهد، جان را نثارش می‌کنیم» در این تجمع سر داده می‌شود؛ رفته رفته در به جمع تجمع‌کنندگان افزوده می‌شود.

حشمت‌الله قنبری سخنران این برنامه است؛ آیت‌الله علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و جمع دیگری از مسئولان استانی نیز در این آیین حضور داشتند.

مردم با بصیرت کرمانشاه نشان دادند پای انقلاب خود ایستاده اند و مشکلات فعلی در حوزه های اقتصادی و معیشتی نمی تواند دستمایه دشمنان انقلاب اسلامی برای سوءاستفاده در این شرایط باشد.