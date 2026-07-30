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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

خدمت‌رسانی شبانه‌روزی موکب شهدای کربلای زنجان به زائران اربعین

خدمت‌رسانی شبانه‌روزی موکب شهدای کربلای زنجان به زائران اربعین

زنجان- معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از استقرار موکب شهدای کربلای زنجان در مرز خسروی همزمان با ایام اربعین حسینی خبر داد.

حجت الاسلام علی عیسی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)گفت: موکب شهدای کربلای زنجان همانند سال‌های گذشته با همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان و همکاری خادمان افتخاری در مرز خسروی و در نزدیکی پایانه مرزی مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی است.

وی با بیان اینکه این موکب همه ساله با هدف تکریم زائران و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) در مسیر پیاده‌روی اربعین فعالیت می‌کند، افزود: خدمات این موکب به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود و خادمان افتخاری با روحیه جهادی و عاشقانه در بخش‌های مختلف در خدمت زائران هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به خدمات رفاهی موکب گفت: در این موکب روزانه سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام برای زائران تدارک دیده شده و علاوه بر آن، انواع میان‌وعده، شربت، چای، آب معدنی و آب سرد به صورت مستمر میان زائران توزیع می‌شود.

عیسی‌زاده ادامه داد: بخش مهمی از این خدمات با مشارکت خیران و نیکوکاران تأمین شده و اقلام پذیرایی و میان‌وعده‌هایی که توسط مردم و خیران اهدا شده است، در طول شبانه‌روز میان زائران توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه خدمات موکب تنها به امور رفاهی محدود نیست، خاطرنشان کرد: برنامه‌های فرهنگی و معنوی نیز در این موکب جایگاه ویژه‌ای دارد و نمازهای جماعت صبح، ظهر و عصر و مغرب و عشاء با حضور زائران در محل موکب اقامه می‌شود تا زائران در کنار بهره‌مندی از خدمات رفاهی، از فضای معنوی این اجتماع عظیم نیز استفاده کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی موکب اظهار کرد: توزیع محصولات فرهنگی از جمله تصاویر و پوسترهای مرتبط با قائد شهید، رهبر معظم انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، از جمله برنامه‌های این موکب است.

وی افزود: همچنین پرچم‌ها، اقلام فرهنگی، بسته‌های ویژه کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان و دیگر محصولات فرهنگی متناسب با گروه‌های سنی مختلف در میان زائران توزیع می‌شود تا پیام فرهنگ عاشورا، ایثار، مقاومت و ولایت بیش از پیش ترویج شود.

عیسی‌زاده با اشاره به شرایط خاص منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: با وجود حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، امسال نیز توفیق یافتیم در کنار زائران حضرت سیدالشهدا (ع) حضور داشته باشیم و ضمن خدمت‌رسانی، پیام ایثار، شهادت، وحدت، همدلی و هم‌افزایی ملت ایران را به زائران و عاشقان اهل‌بیت (ع) منتقل کنیم.

وی با قدردانی از خادمان، خیران و همه عوامل اجرایی موکب شهدای کربلای زنجان، ابراز امیدواری کرد که این خدمات مورد رضایت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد و زمینه‌ساز ارائه خدمات شایسته‌تر به زائران اربعین حسینی باشد.

کد مطلب 6903584

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