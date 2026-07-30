حجت الاسلام علی عیسی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)گفت: موکب شهدای کربلای زنجان همانند سال‌های گذشته با همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان و همکاری خادمان افتخاری در مرز خسروی و در نزدیکی پایانه مرزی مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی است.

وی با بیان اینکه این موکب همه ساله با هدف تکریم زائران و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور عاشقان اهل‌بیت (ع) در مسیر پیاده‌روی اربعین فعالیت می‌کند، افزود: خدمات این موکب به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود و خادمان افتخاری با روحیه جهادی و عاشقانه در بخش‌های مختلف در خدمت زائران هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به خدمات رفاهی موکب گفت: در این موکب روزانه سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام برای زائران تدارک دیده شده و علاوه بر آن، انواع میان‌وعده، شربت، چای، آب معدنی و آب سرد به صورت مستمر میان زائران توزیع می‌شود.

عیسی‌زاده ادامه داد: بخش مهمی از این خدمات با مشارکت خیران و نیکوکاران تأمین شده و اقلام پذیرایی و میان‌وعده‌هایی که توسط مردم و خیران اهدا شده است، در طول شبانه‌روز میان زائران توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه خدمات موکب تنها به امور رفاهی محدود نیست، خاطرنشان کرد: برنامه‌های فرهنگی و معنوی نیز در این موکب جایگاه ویژه‌ای دارد و نمازهای جماعت صبح، ظهر و عصر و مغرب و عشاء با حضور زائران در محل موکب اقامه می‌شود تا زائران در کنار بهره‌مندی از خدمات رفاهی، از فضای معنوی این اجتماع عظیم نیز استفاده کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی موکب اظهار کرد: توزیع محصولات فرهنگی از جمله تصاویر و پوسترهای مرتبط با قائد شهید، رهبر معظم انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، از جمله برنامه‌های این موکب است.

وی افزود: همچنین پرچم‌ها، اقلام فرهنگی، بسته‌های ویژه کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان و دیگر محصولات فرهنگی متناسب با گروه‌های سنی مختلف در میان زائران توزیع می‌شود تا پیام فرهنگ عاشورا، ایثار، مقاومت و ولایت بیش از پیش ترویج شود.

عیسی‌زاده با اشاره به شرایط خاص منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: با وجود حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، امسال نیز توفیق یافتیم در کنار زائران حضرت سیدالشهدا (ع) حضور داشته باشیم و ضمن خدمت‌رسانی، پیام ایثار، شهادت، وحدت، همدلی و هم‌افزایی ملت ایران را به زائران و عاشقان اهل‌بیت (ع) منتقل کنیم.

وی با قدردانی از خادمان، خیران و همه عوامل اجرایی موکب شهدای کربلای زنجان، ابراز امیدواری کرد که این خدمات مورد رضایت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد و زمینه‌ساز ارائه خدمات شایسته‌تر به زائران اربعین حسینی باشد.