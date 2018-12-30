طراحی فتنه های ۳۰ ساله در قالب طرح ۲۰۲۰/قدرت آمریکا تضعیف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی پیش از ظهر یکشنبه در جمع حاضران در گردهمایی گرامیداشت ۹ دی در حسینیه ثارالله کرمان گفت: تا پایان عمر پای ارزش های انقلاب و خط فکری امام خمینی (ره) ایستاده ایم و در راه شهدا گام برمی داریم؛ امروز این جمعیت به میدان آمده اند تا این پیام را به دنبال مخابره کنند.

وی ادامه داد: مردم کرمان هم امروز به میدان آمده اند تا به دنیای استکبار بگویند ما بصیر، بیدار و ایستاده در پای انقلاب و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گفت: امروز ملت ایران با حضورشان در میدان به دشمنان گفتند که با راه اندازی فتنه نمی توانند مردم را از ادامه راه شهدا و انقلاب باز دارند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گفت: انسان بصیر هم آینده و هم گذشته را نگاه می کند و از تجربه دیروز درس می گیرد و طرح دشمن را برای آینده مرور می کند و آمادگی خود را برای دفاع از آرمان ها حفظ می کند.

برنامه های ۳۰ ساله دشمنان ایران برای راه اندازی فتنه های متعدد

وی با اشاره به اینکه روز ۹ دی ماه روز خاموش کردن فتنه سال ۸۸ است؛ افزود: در سال ۶۸ دشمنان فکر کردند با رفتن امام راحل (ره) انقلاب تمام می شود اما دیدند ملت ایران پشت سر رهبر انقلاب با همان استقامت، بصیرت، ایمان، شجاعت و روحیه شهادت طلبی ایستاده است. در چنین شرایطی دشمنان تصمیم گرفتند یک حرکت طولانی مدت را آغاز کنند و گام به گام جلو بیایند و انقلاب را شکست دهند.

شیرازی عنوان کرد: دشمنان انقلاب در سال ۶۸ در اسرائیل جلسه تشکیل دادند و طرحی ۳۰ ساله به نام ۲۰۲۰ را طراحی و برنامه ریزی کردند. براساس حرف های سیاست مداران آمریکا در این طرح فتنه ۷۸، ۸۸ و فتنه آینده علیه نظام طراحی شده بود.

وی گفت: مقام معظم رهبری در ۲۲ آذر سال ۶۸ فرمودند که این ها راجع به اسلام کارشناس و متفکر دارند که می نشینند درباره ملت ها، اندیشه ها و روحیات و مذاهب گوناگون پرونده درست می کنند و در مراکز فرهنگی، تحقیقاتی و جاسوسی خود تمام آن پرونده های آرشیو شده را دوباره طرح می کنند و کارهای تحقیقاتی جدید انجام می دهند.

شیرازی ادامه داد: این که می شنویم در اسرائیل سمیناری تحت عنوان شناخت اسلام و تشیع در ایران برگزار می شود به همین معنا و در همین جهت است.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس بیان کرد: در بسیاری از جاهای دنیا سمینارها و جلسات تحقیقاتی توسط دنیای غرب و استکبار تشکیل و تزهای گوناگونی برای بازنگری به اسلام مطرح می شود.

شیرازی عنوان کرد: استکبار همه وجودش را در جهت اداره مطلوب خودش به کار می گیرد و کاملا با فکر حرکت و جریانات جهادی را هدایت می کند تا محفوظ بماند.

وی گفت: دلیل این اقدام استکبار این است که می داند اگر فکر و پیش بینی و آینده نگری نکرده و آمار نداشته باشد ضربه خواهد خورد. بنابراین عالی ترین و ممتازترین دستگاه های فکری در اختیار استکبار است این ها از ۱۵ تا ۲۰ سال قبل برای مسائل بلند مدت سرمایه گذاری می کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس با اشاره به اینکه دشمن امروز سرمایه گذاری و ۲۰ سال آینده برنامه را اجرا می کند، افزود: دشمن سال ۶۸ طراحی ۳۰ ساله کرد؛ به اینکه آیا سران فتنه سال ۸۸ آگاهانه وارد فتنه شدند یا خیر کاری ندارم؛ اما به طور قطع دست های پشت صحنه عالمانه، عامدانه و آگاهانه طراحی کردند که انقلاب را بشکنند و بحث تقلب به همین دلیل طرح شد.

شیرازی بیان داشت: شش ماه قبل از برگزاری انتخابات سال ۸۸ مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و صنعت تهران فرمودند «ملت ایران مواظب باشید اگر افرادی مانند شاه سلطان حسین ها بر این کشور حاکم شوند فاتحه جمهوری اسلامی خوانده است».

وی با بیان اینکه این سخنان به معنای این است که مردم ایران توجه کنید دشمن می خواهد به نام انتخابات به نظام و کشور آسیب بزنند، افزود: عده ای به این مساله توجه نکردند و چند ماه قبل از انتخابات بحث تقلب را مطرح کردند و مقام معظم رهبری در این زمینه هشدار دادند.

شیرازی با اشاره به برگزاری حدود ۲۰ انتخابات در ایران بیان داشت: در سال ۸۸ مقام معظم رهبری فرمودند «در همه دوره ها انتخابات سالم بوده است؛ اصولگرایان انتخابات برگزار کردند اصلاح طلبان رای آورد و اصلاح طلبان انتخابات برگزار کردند اصولگرایان رای آوردند. این همه انتخابات سالم برگزار شد، انتخابات آینده هم سالم است و نباید ذهن مردم را خراب کنند».

وی ادامه داد: عده ای توجه نکردند و بر طبل تقلب و صیانت از آراء کوبیدند؛ برخی از این افراد که دستگیر شدند در دادگاه اعتراف کردند.

وی ادامه داد: دو جلد کتاب به نام «دادگاه ۸۸» و «مجموعه اعترافات متهمان سال ۸۸» چاپ شده و در اختیار مردم است و آنجا بعضی از همین افراد گفتند ما می دانستیم رای آقای موسوی از رای آقای احمدی نژاد کمتر است و باز هم به طبل تقلب کوبیدند.

شیرازی بیانکرد: صبح روز رای گیری در ۲۲ خرداد آقای موسوی اعلام کرد «پیروز انتخابات من هستم» و عضو ستاد اطلاع رسانی آقای موسوی ساعت ۱۳ و ۱۱ دقیقه روز انتخابات اعلام کرد که طبق نتایج به دست آمده برنده انتخابات هستیم و این روشن بود در داخل کشور یک اتفاق در حال رخ دادن است.

وی گفت: در روز انتخابات یک عده گفتند اگر موسوی رای آورد که هیچ؛ اما اگر رای نیاورد تقلب شده و مردم به خیابان ها بریزند و این افراد همان هایی بودند که برخی از وابستگانشان در کشور ۱۰ انتخابات برگزار کرده بودند.

نماینده ولی فقیه درسپاه قدس تاکید کرد: مقام معظم رهبری نمایندگان خودشان را موظف کردند که موضوع را بررسی کرده و با چهار نماینده ستادهای انتخاباتی آقایان کروبی، موسوی، رضایی و احمدی نژاد جلسه گذاشتند.

وی ادامه داد: شخص مقام رهبری به آنها گفتند که این اقداماتی که انجام می دهید مورد حمایت دشمن است اما باز این افراد توجه نکردند.

شیرازی افزود: در یک مقطعی آقایان گفتند قانع شدیم و می رویم بیرون اطلاعیه می دهیم و رفتند بیرون اطلاعیه دادند که انتخابات باید باطل و دوباره برگزار شود.

برخی خواص در فتنه ۸۸ مردود شدند

وی بیان داشت: مملکت قانون اساسی، شورای نگهبان، ولی فقیه دارد اما توجه نکردند و روز به روز در کشور دامنه آشوب گسترده تر شد. متاسفانه بعضی از خواص هم توجه نکردند و برخی از خواص در این جریان مردود شدند چرا که یا سکوت کردند یا با همراه فتنه شدند و کشور را تا پرتگاه سقوط بردند.

شیرازی تصریح کرد: بدون مدیریت هوشمندانه مقام رهبری معلوم نبود چه بر سر کشور می آمد و مردم پشت سر ولایت ایستادند.

وی گفت: این افراد آبروی ملت ایران در جهان را بردند ملتی که تا پای جان برای حفظ انقلاب ایستاده است و کار را به جایی رساندند که دشمن امیدوارشده بود و بر طبل پیروزی می کوبید و تصور می کرد کار تمام است.

شیرازی تاکید کرد: فتنه گران علیه اسلام، امام حسین (ع) و عاشورا وارد گود شدند و اینجا بود که ملت عصبانی شدند و گفتند در برابر اهانت به امام حسین (ع) و خون شهدا ساکت نمی نشینیم.

وی گفت: ملت ایران روز ۹ دی ماه همه اقشار چه اصلاح طلب، اصولگرا و احزاب وارد میدان شدند و مردم فریاد زدند ما پای انقلاب و ارزش هایمان ایستاده ایم و اینجا بود که مقام رهبری فرمودند «فتنه دیگرتمام شد"».

شیرازی تصریح کرد: برخی از این افراد بعدا در جلسات خصوصی، دادگاه و پشت صحنه مکرر گفتند نه تقلبی بود و نه تقلبی می شود انجام داد؛ ما تقلب را برای این مطرح کردیم که بر رهبری فشار بیاوریم که آقای موسوی رئیس جمهور شود.

وی گفت: این فتنه برای ملت یک تجربه شد و زنده نگه داشتن ۹ دی ماه برای همین حقیقت است تا تجربه دیروز دوباره تکرار نشود.

آقای ترامپ غلط کردید شبانه و بدون اجازه وارد عراق شدید

نماینده ولی فقیه درسپاه قدس با طرح این پرسش که آیا در آینده دشمن باز فتنه برپا می کند؟ گفت: دشمن در طرح در ۲۰۲۰ اعلام کرده طرح ما برای فتنه ۷۸، ۸۸ و ۹۸ است و اگر من و شما بیدار باشیم دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند و کار دشمن دشمنگری است.

شیرازی افزود: اگر ملت گوش به حرف ولایت باشد آمریکا و بزرگتر از آمریکایی ها هیچ غلطی نمی تواند بکند و آمریکایی ها امروز قدرت سال ۸۸ را دیگر ندارند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا امروز در سوریه شکست خورد است، افزود: عظمت نیروهای مسلح کشور و عظمت سردار بزرگ کرمانی حاج قاسم سلیمانی دشمن را در عراق و سوریه شکست داد و دیگر آمریکا آن امریکای قبلی نیست.

وی با اشاره به اینکه امروز آمریکایی ها شبانه و دزدانه وارد عراق می شوند، ابراز داشت: من اینجا به عنوان یک مسئول نیروی قدس اعلام می کنم جناب آقای ترامپ شما غلط کردید شبانه بدون اجازه مسئولان عراق وارد کشورشان شدید زیرا شما قدرت ندارید در روز روشن وارد عراق شوید و قدرت ندارید در سوریه بمانید.

شیرازی عنوان کرد: آمریکایی ها آمدند در سوریه نباشد اما امروز ترامپ اعلام می کند باید از سوریه برویم و خواهند رفت و همچنین باید با پشتیبانی امت اسلامی و ملت عراق ان شاءالله آمریکا از عراق هم باید برود.

آمریکا قدرت ضربه زدن به ایران را ندارد

وی ادامه داد: آمریکا قدرتی که بتواند انقلاب ما را بشکند ندارد و امروز دامنه قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه رو به افزایش است.

شیرازی با اشاره به اینکه ملت ایران هوشیارانه پای انقلاب ایستاده و دشمن را رصد می کند، گفت: ملتی که ۴۰ سال انقلابش را نگه داشت این ملت قابلیت این را دارد که مسئولان نظام در تریبون های عمومی اعلام کنند ما نوکر این ملت و نه مسئول این ملت هستیم؛ ما مسئولین باید پا و دست این ملت را ببوسیم.

وی بیان داشت: ملتی که از جان و مال برای حفظ انقلاب این انقلاب مایه گذاشت برای این ملت باید شبانه روز کار کرد و من وقتی حال سردار سلیمانی را با خودم مقایسه می کنم غبطه می خورم؛ گاهی در این ماموریت ها ۱۰ الی ۱۵ روز سردار هشت ساعت هم نمی خوابد.

شیرازی بیان داشت: کار برای این ملت عزت می آورد چرا سلیمانی عزیز است؟ چون خادم مردم است چرا رهبر معظم انقلاب برای مردم عزیز هستند چون خادم مردم اند.

وی گفت: مسئولان مشکلات مردم را حل کنند و مطمئن باشند مردم پای ارزش های انقلاب ایستاده اند با لطف الهی و مدیریت خدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری آینده انقلاب اسلامی از امروز روشن ترخواهد بود.