به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مهدی شیرازی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت یومالله ۹ دی یاسوج به بررسی ابعاد و ریشههای فتنه ۱۳۸۸ پرداخت.
فتنه ۸۸؛ نتیجه یک برنامهریزی ۲۰ ساله
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: اگر ریشههای فتنه ۸۸ بررسی شود، باید به سال ۱۳۶۸ بازگردیم زیرا دشمن از آن زمان برنامهریزی کرده بود تا در سال ۸۸ نتیجه کار خود را بگیرد.
ناکامی دشمن پس از رحلت امام (ره)
شیرازی افزود: دشمن تصور میکرد با رحلت امام خمینی (ره)، انقلاب پایان مییابد، اما انتخاب حکیمانه رهبر معظم انقلاب از سوی خبرگان، تمام معادلات آنان را بر هم زد.
تلاش برای نفوذ فکری و تحریف تاریخ
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: پیش از انتخابات ۸۸، برخی جریانها با تحریف تاریخ و تطهیر رژیم پهلوی تلاش کردند افکار عمومی را منحرف کنند، موضوعی که بارها مورد هشدار رهبر انقلاب قرار گرفت.
فتنه، حاصل هواپرستی خواص
وی با اشاره به موضعگیری برخی خواص تصریح کرد: رهبری فرمودند مردم در فتنه پیروز شدند اما خواص مردود و ریشه این انحراف، همان هواپرستی است که امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبلاغه به آن اشاره کردهاند.
ادعای تقلب؛ پروژهای از پیش طراحیشده
شیرازی یادآور شد: رهبر انقلاب پیش از انتخابات نسبت به طرح ادعای تقلب هشدار داده بودند و حتی شب قبل از انتخابات، برخی نامزدها خود را پیروز اعلام کردند؛ نشانهای از برنامهریزی قبلی.
نهم دی؛ پایان فتنه
وی تأکید کرد: زمانی که مردم فهمیدند هدف، نه انتخابات بلکه ضربه به اصل نظام و مقدسات است، در نهم دی به میدان آمدند و فتنه را برای همیشه پایان دادند.
ملت ایران؛ ایستاده پای ارزشها
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه ملت ایران همان ملت سال ۵۷ و نهم دی است، اضافه کرد:: انقلاب اسلامی ماندنی است و به یاری خداوند، ملت ایران قدرتمندتر از گذشته در صحنه حضور دارد.
در پایان این مراسم، قطعنامه یومالله ۹ دی قرائت شد.
