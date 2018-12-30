تذکر در خصوص بنای تاریخی «فرد شیشه»

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی در خصوص تخریب بنای تاریخی ملی موسوم به بنگاه فرد شیشه تذکر داد و گفت: بنای تاریخی ملی موسوم به «بنگاه فرد شیشه» و «یزدگرد» واقع در میدان شوش روبروی پمپ بنزین که قدمت آن به اواخر قاجار– اوایل پهلوی منتسب است، در تاریخ ۹۷.۹.۱۴ با شماره ۳۲۱۷۰ به صورت اضطراری توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت شد تا بدین وسیله از تخریب آن جلوگیری شود. متأسفانه در تاریخ ۹۷.۹.۳۰ (شب یلدا) نمای اصلی، بخشی از تزئینات، آجرکاری و طبقه دوم بنا در مجاورت خیابان ری توسط مالکان تخریب شده است.



وی ادامه داد: هرچند در بند ۳ اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، وظیفه حراست و حفاظت و مرمت آثار تاریخی بر عهده این سازمان است و شهرداریها در قبال آثار و بناهای تاریخی مسئولیت قانونی مستقیم ندارند اما بر اساس بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی و مساجد بر عهده شهرداری قرار دارد؛ علاوه بر آن در بند ۷ از بخش ششم طرح جامع شهر تهران نیز به حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و معاصر شهر تهران، شامل حفاظت از کلیه آثار ثبت شده و کلیه آثاری که در آینده ثبت خواهند شد، تأکید شده است و شهرداری ملزم به رعایت حریم مجموعه ثبت شده و ممانعت از هرگونه مداخله در عرصه آثار مذکور است.



بر اساس تذکر خلیل آبادی ماده ۵۵۸ فصل نهم قانون مجازات اسلامی بیان می کند هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود. لذا از متولیان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین شهردار تهران خواستارم در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع و انجام مراحل قانونی اقدامات لازم را مبذول فرمایند.