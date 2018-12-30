همه از ما پروفسور می خواهند/پزشکان عمومی کمک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن هاشمی، در جلسه شورای راهبردی طب عمومی اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر نگاه و رویکرد انجمن پزشکان عمومی کشور ملی است بنابراین باید از این فرصت ارزشمند استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: در دوران گذشته در شهرهای مختلف کشور، یک پزشک عمومی فعالیت داشت و همه مردم و بیماران به او مراجعه می کردند اما امروز شرایط متفاوت شده است و به هر شهری که سفر می کنم، همه از ما پزشک فوق تخصص و پروفسور می خواهند.

هاشمی یادآور شد: در حال حاضر در وزارت بهداشت به طور دقیق و شفاف می دانیم که به چه تعداد بهورز، مراقب سلامت، پزشک عمومی و متخصص پزشک خانواده برای استقرار نظام ارجاع نیاز داریم.

وی با اشاره به پیشنهاد انجمن پزشکان عمومی کشور مبنی بر تشکیل نظام جامع آماری طب عمومی در کشور، گفت: پیشنهاد بسیار خوبی است اما اشکالی که وجود دارد، یکسان نبودن آمار از سوی انجمن پزشکان عمومی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت است که باید در جلسات مشترک بین این ارگانها، تشکیل این نظام جامع آماری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تشکیل شود.

هاشمی ضمن تاکید بر لزوم تعریف فیلدهای کاری پزشکان عمومی خاطرنشان کرد: فیلدهای کاری که پزشکان عمومی می توانند در آن فعالیت داشته باشند، بی شمار است و اگر بخواهیم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را افزایش و هزینه های این حوزه را کاهش دهیم، راهی نداریم که فرصت های بی شمار موجود را در اختیار طب عمومی قرار دهیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه برخی از اساتید ما در دوران دانشگاه، پزشکان عمومی بودند، افزود: در دروس بافت شناسی و آناتومی استادی داشتیم که پزشکان عمومی بودند اما ما در شهرهای مختلف دانشکده علوم پزشکی ایجاد کرده ایم و عضو هیات علمی هم جذب می کنیم و تصور می کنیم که هنر کرده ایم بنابراین در حوزه آموزش می توانیم برای پزشکان عمومی فرصت ایجاد کنیم.

هاشمی تاکید کرد: هند با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت یا چین با چنین جمعیتی، برای همه خدمات و شهرها، پزشک متخصص ندارند حتما از پزشک عمومی استفاده می کنند و قطعا دوره های مهارتی را نیز برگزار می کنند.

وزیر بهداشت به ظرفیت بالای پزشکان عمومی کشور اشاره کرد و گفت: پزشکان عمومی در مراکز ترک اعتیاد می توانند به وزارت بهداشت کمک کنند و باید سند توانمندی های طب عمومی با همکاری دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: اصرار زیادی کردم که دو نفر از پزشکان عمومی در شورای آموزش پزشکی عمومی کشور حضور داشته باشند و پزشک متخصص ممکن است نتواند به خوبی برای پزشکان عمومی برنامه آموزشی تدوین کند و پزشکان عمومی می توانند در این شورا حضور و مشارکت داشته باشند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: آموزش طب عمومی در کشور با مشکلاتی روبرو است که ممکن است این مشکلات ناشی از تدریس، عدم وجود توازن در مناطق مختلف، ناکافی بودن فضای آموزشی، بالا بودن تعداد دانشجویان، کمبود امکانات و یا محتوا باشد.

هاشمی گفت: اگر در حوزه پوست و مو پزشکان عمومی فعالیت نمی کردند، وضعیت نامناسبی به وجود می آمد و متاسفانه ساختار به نحوی است که هر فردی که پس از فارغ التحصیلی، پزشک عمومی می شود، فکر می کند ناتمام است و این بلا در دوره های تخصصی نیز به وجود آمده و هر پزشکی که دوره تخصص را می گذراند تصور می کند که هنوز ناتمام است و باید دوره های فلوشیپ و فوق تخصص را بگذارند.

وزیر بهداشت، استقرار و شکل گیری نظام ارجاع را بدون کمک پزشکان عمومی غیرممکن دانست و افزود: دولت به تنهایی نمی تواند نظام ارجاع را شکل دهد و باید با کمک پزشکان عمومی و سایر گروه های علوم پزشکی آن را ایجاد کنیم و اگر آنها احساس کنند که در نظام ارجاع و نظام سلامت، نقش دارند، به ما کمک می کنند و اگر احساس کنند که نادیده گرفته شده اند، ممکن است توفیقی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: در نظام مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی معتقد به استفاده از پزشکان عمومی بوده و هستم و یکی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران در مورد مدیریت یکی از بزرگترین بیمارستان های تحت پوشش آن با من مشورت کرد. تاکید کردم اگر پزشک عمومی یا فارغ التحصیلان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به کار گرفته شوند، که بسیار خوب است چون بسیاری از روسای بیمارستان ها، گرفتار اتاق عمل یا مطب های خودشان هستند و برخی از آنها در مواردی که باید از سیستم بهداشتی و درمانی دفاع کنند، همه مشکلات را به گردن رییس دانشگاه می اندازند.

هاشمی استفاده از ظرفیت پزشکان عمومی در سطوح مختلف مدیریتی وزارت بهداشت را ضروری عنوان کرد و گفت: برخی از بیمارستان های تهران که به خوبی اداره می شود، توسط برخی پزشکان عمومی مدیریت می شوند به عنوان نمونه در بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار و یا بیمارستانهای دانشگاهی تهران، پزشکان عمومی به خوبی بیمارستان ها را اداره می کنند.

وزیر بهداشت در پایان تاکید کرد: تا زمان تشکیل جلسه بعدی این شورا باید صلاحیت های حرفه ای پزشکان عمومی مشخص و سند راهبردی طب عمومی کشور تهیه شود و امیدوارم که نظام جامع آماری طب عمومی به زودی تشکیل شود.