یک فوتی به دنبال واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهریز به انار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد، محمد عشقی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد با اعلام جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۱۴:۵۰ امروز در پی تماس مرکز اورژانس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر (EOC) مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۰ محور مهریز به انار، بلافاصله یک تیم عملیاتی تخصصی از پایگاه امداد و نجات زین‌الدین شهرستان مهریز به محل حادثه اعزام شد.

عشقی در تشریح اقدامات صورت گرفته گفت: تیم اعزامی پس از ارزیابی صحنه حادثه و با توجه به شدت واژگونی، عملیات ایمن‌سازی محیط و رهاسازی سرنشین خودرو را در دستور کار قرار داد. متأسفانه در این حادثه یکی از هموطنان جان خود را از دست داده بود که با تلاش امدادگران هلال احمر و با استفاده از تجهیزات تخصصی، پیکر وی از میان خودرو رهاسازی شد.

وی افزود: پس از پایان عملیات رهاسازی، پیکر متوفی جهت طی مراحل قانونی به عوامل ذی‌ربط حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی از تمامی رانندگان خواست در محورهای مواصلاتی با سرعت مطمئنه حرکت کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه جاده‌ای مراتب را بلافاصله به شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات هلال احمر اطلاع دهند.