  1. استانها
  2. یزد
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

یک فوتی به دنبال واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهریز به انار

یک فوتی به دنبال واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهریز به انار

یزد - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد از امدادرسانی تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات «زین‌الدین» مهریز به حادثه واژگونی خودروی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۰ محور مهریز به انار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد، محمد عشقی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد با اعلام جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۱۴:۵۰ امروز در پی تماس مرکز اورژانس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر (EOC) مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۰ محور مهریز به انار، بلافاصله یک تیم عملیاتی تخصصی از پایگاه امداد و نجات زین‌الدین شهرستان مهریز به محل حادثه اعزام شد.

عشقی در تشریح اقدامات صورت گرفته گفت: تیم اعزامی پس از ارزیابی صحنه حادثه و با توجه به شدت واژگونی، عملیات ایمن‌سازی محیط و رهاسازی سرنشین خودرو را در دستور کار قرار داد. متأسفانه در این حادثه یکی از هموطنان جان خود را از دست داده بود که با تلاش امدادگران هلال احمر و با استفاده از تجهیزات تخصصی، پیکر وی از میان خودرو رهاسازی شد.

وی افزود: پس از پایان عملیات رهاسازی، پیکر متوفی جهت طی مراحل قانونی به عوامل ذی‌ربط حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی از تمامی رانندگان خواست در محورهای مواصلاتی با سرعت مطمئنه حرکت کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه جاده‌ای مراتب را بلافاصله به شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات هلال احمر اطلاع دهند.

کد مطلب 6925311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • میثم IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      باز هم تصادف

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها