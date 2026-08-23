به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا تشکیل شد.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به تلاش دشمن برای تشدید مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌هایی که معمولا در پی هر جنگی پیش می‌آید، به خصوص مشکلاتی که کشور در زمینه بنزین با آن مواجه بود، تصریح کرد: ما همچنان در مسیر افزایش تولید تلاش و در عین حال به اندازه تولید، توزیع می‌کنیم. مردم عزیز هم مثل گذشته با درک درست از شرایط، همکاری خواهند کرد، منتها باید اصل صرفه‌جویی از ما دولتی‌ها و دستگاه‌ها شروع شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی کنید که چگونه می‌شود ماشین‌های دولتی و مصرف دستگاه‌های دولتی را کاهش داد و میزان ترددهای ماشین‌ها را پایین آورد.

در ادامه این جلسه علاوه بر طرح مسائل اجرایی دستگاه‌ها توسط اعضا، دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت که دولت تمام توان و تلاش خود را بر کاهش مشکلات اقتصادی متمرکز کرده است.

همچنین وزیر امور خارجه از آخرین مباحث مربوط به تنگه هرمز و سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران گزارشی ارائه کرد.

در ادامه جلسه برای تسهیل ترددهای مرزی و گمرکی، استاندار آذربایجان غربی به عنوان مسئول هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز بازرگان تعیین شد. مسئولان منطقه آزاد ماکو هم موظف به همکاری با مرزبانی و گمرک، نسبت به حفاظت و تامین امنیت مسیر تردد ناوگان از مرکز لجستیک پس‌کرانه تا درب ورودی پایانه مرزی شدند.

در این جلسه همچنین بحث تعیین نماینده و نظر دولت در خصوص گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در کشور به بحث گذاشته شد و به دلیل ایرادات جدی، از جمله محدودیت‌های علمی و تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند آن در سطح ملی و بین‌المللی، هیئت وزیران مخالفت خود با آن را تصویب کرد.