به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر فجر سپاسی شیراز اظهار کرد: بازی فردا مقابل تیمی بسیار خوب، منظم و قابل احترام، دیدار سختی خواهد بود و بازیکنان ما برای کسب امتیاز کامل تلاش خواهند کرد.

وی با اشاره به فضای ایجادشده در باشگاه ملوان پس از تحولات اخیر افزود: خوشبختانه اتفاقی که درباره حضور و حمایت اشکان پیش‌بینی می‌شد، در نهایت رخ داد و این موضوع باعث شد روحیه خوبی در مجموعه باشگاه و استان ایجاد شود.

سرمربی ملوان بندرانزلی ادامه داد: با شناختی که از ایشان داریم و با توجه به اینکه برای کمک به باشگاه آمده‌اند، همه خوشحال هستیم و امیدواریم در کنار هیأت مدیره و با حمایت بیشتر، شرایط بهتری برای ملوان رقم بخورد.

زارع با قدردانی از افرادی که پیش از این برای باشگاه ملوان زحمت کشیده‌اند، گفت: امیدوارم این حمایت‌ها ادامه داشته باشد و بتوانیم دیدار فردا را به بهترین شکل ممکن آغاز کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حواشی اخیر و مشکلات مربوط به وضعیت سربازی برخی بازیکنان اظهار کرد: بهتر است درباره این موضوع بعد از بازی صحبت کنیم.

سرمربی ملوان درباره احتمال جذب بازیکن در نیم‌فصل نیز گفت: نمی‌توان از حالا پیش‌بینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد؛ اما باشگاه شب گذشته موضع خود را در این خصوص مشخص کرد و صحبت‌هایی نیز با من انجام شده است.

زارع با تأکید بر ضرورت صبوری هواداران ملوان تصریح کرد: تیم ما بسیار جوان است و از سوی دیگر با کاهش بودجه مواجه بوده‌ایم، بنابراین باید شرایط و تصمیمات مدیریت و مالک باشگاه را نیز در نظر گرفت.

وی افزود: فکر می‌کنم تعامل خوبی میان کادر فنی و باشگاه وجود دارد و درباره برخی مسائل نیز تصمیماتی گرفته شده است که فعلاً نمی‌خواهم به آنها برگردم و باید رو به جلو حرکت کنیم.

سرمربی ملوان خاطرنشان کرد: انتظار و توقع هواداران اگر متناسب با شرایط فعلی تیم باشد، می‌تواند به ما کمک کند تا روندی رو به رشد داشته باشیم.

زارع در پایان گفت: تمام تلاش ما این است که در هر بازی بهترین عملکرد را داشته باشیم و جلو برویم؛ درباره اتفاقات نیم‌فصل نیز در زمان مناسب تصمیم‌گیری و صحبت خواهیم کرد.