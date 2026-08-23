به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در ادامه رقابت‌های لیگ برتر در حالی امروز برابر سپاهان اصفهان از هفته سوم لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به میدان رفت که گلزنی یاسر آسانی علاوه بر اهمیت نتیجه مسابقه، یک رکورد تاریخی را نیز برای آبی‌پوشان به همراه داشت.

آسانی با گلی که در این مسابقه به ثمر رساند، شمار گل‌های استقلال در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر را به عدد هزار و صد رساند تا نام او در تاریخ باشگاه به عنوان زننده این گل ویژه ثبت شود.

وینگر آلبانیایی استقلال که در فصل جاری یکی از بازیکنان تأثیرگذار این تیم بوده، پیش از این نیز با گل‌ها و عملکرد خود توجه زیادی را به خود جلب کرده بود. منابع آماری و گزارش‌های منتشرشده نیز از نقش پررنگ آسانی در خط حمله استقلال و آمار گلزنی قابل توجه او حکایت دارند.

به این ترتیب آسانی علاوه بر کمک به استقلال در مسیر کسب امتیاز، یک رکورد ویژه را نیز به نام خود ثبت کرد تا گل او در تاریخ لیگ برتر استقلال ماندگار شود.