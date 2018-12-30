غربالگری رایگان سرطان روده بزرگ در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیرخواه پیش از ظهر یکشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران حاضر در شبکه بهداشت دماوند گفت: سرطان روده بزرگ از سرطان های شایع در کشور است و در صورت تشخیص دیر هنگام باعت فوت بیمار می شود .

وی گفت: بیماری سرطان کولون در ابتدا علامت مشخصی ندارد که در این دوره همکاران ما در کلیه مراکز و خانه های بهداشت با تکمیل پرسشنامه و انجام تست تشخیص خون مخفی در مدفوع افراد مشکوک به سرطان روده را شناسایی کرده و جهت بررسی بیشتر به بیمارستان های تخصصی در تهران ارجاع می دهند.

رییس شبکه بهداشت دماوند اضافه کرد: هزینه انجام غربالگری در مرحله اول رایگان است، ک در کلیه مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت انجام می شود و سطح دو غربالگری که در بیمارستان تخصصی انجام می شود و با تعرفه دولتی خواهد بود.

وی گفت: گروه هدف این برنامه کلیه افراد ۵۰ تا ۷۰ سال هستند، چون سرطان روده در این گروه سنی از شیوع بیشتر برخوردار است، اما افرادی ک در بستگان درجه یک خود فرد مبتلا به سرطان روده داشته اند باید در ۴۰ سالگی این غربالگری را انجام دهند.