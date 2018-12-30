به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «در سایهسار بصیرت» به مناسبت گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، با حضور سردار رمضان شریف سخنگو و مدیرکل روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری، امیر محسنی شهردار منطقه۱۷ و خانواده معظم شهدا و چهرههای برجسته فرهنگی مذهبی شهر تهران، شنبه هشتم دی ماه در مرکز همایشهای فرهنگسرای بهاران برگزار شد.
در ابتدای مراسم امیر محسنی شهردار منطقه ۱۷ ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک میشویم و شیرینی چهلمین سال این پیروزی را با هم تجربه خواهیم کرد. در این روز و این سالگرد ۹ دی که بر حسب اتفاق میدان ۹ دی هم در منطقه ما واقع شده است، همه مردم عزیز ما به پیام رهبر فرزانه انقلاب لبیک گفتند و یک حماسه بزرگ را رقم زدند.
در ادامه سردار رمضان شریف ضمن تشکر از برگزارکنندگان این برنامه گفت: هیچ پدیدهای را نمیتوان در۴۰ سال گذشته بدون توجه به شرایط قبل و بعد از آن بررسی کرد. حتما بررسی حادثه ۹ دی هم نیاز به نگاه تاریخی وقایع قبل و بعد از آن دارد. اگر بخواهیم قضاوت عادلانه و منصفانه نسبت به حوادث داشته باشیم، باید این نکته را در نظر بگیریم و گر نه قضاوت درستی نخواهیم داشت.
وی افزود: باید به این موضوع اشاره کرد که بزرگترین پشتوانه وقوع انقلاب اسلامی مردم بودند. حضور جدی و شاداب مردم در همه فرایندهای انقلاب اسلامی از بدو پیدایش آن تا امروز تاثیرگذار بوده است و قطعا برای استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از مولفههای تعیین کننده و اصلی مردم هستند. به تعبیر حضرت امام(ره)، مردم صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند.
سردار رمضان شریف در ادامه بیان کرد: اگر بخواهیم صادقانه و بدون اغراق صحبت کنیم، باید بگوییم که در همه حوادثی که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز توسط دشمن طراحی شده است، نقطه عطف و پایاندهنده توطئه آنها حضور شاداب، متراکم و معنادار مردم در سایه تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. هیچکس نمیتواند ادعا کند که بدون حضور مردم امکان پیروزی ما در انقلاب وجود داشت. همچنین هیچ کس نمیتواند ادعا کند بدون حضور مردم، پیروزی ما در دفاع مقدس شکل میگرفت. حتما امکان نداشت بر فرقه ضالهای به اسم منافقین خلق ملت بتواند پیروز شود. آنها بیش از ۱۷هزار نفر از مردم ما را از مسئول و غیر مسئول به شهادت رسادند. امکان نداشت بدون اطلاعات، مشارکت و مقاومت مردم بتوان آنها را از صحنه حذف کرد.امکان نداشت بدون حضور مردم بتوان به غائله بنیصدر پایان داد. نقش مردم پررنگترین و معنادارترین نقش است و اگر میخواهیم به وظیفه خودمان در قبال خون شهیدان و تدابیر نورانی حضرت امام(ره) در وصیتنامه عمل کنیم و اگر میخواهیم از امام حاضر تبعیت کنیم و اگر میخواهیم مورد توجه حضرت ولیعصر(عج) باشیم، از نسخههای حتمی استمرار در این راه توجه به نقش مردم، رسیدن به مردم و عدم فاصله گرفتن با مردم است. چون مردم هستند که به همه بها دادند و همه مشکلات را با حضور و جانفشانی خودشان حل و فصل کردند.
وی افزود: توده مردم با عمق ایمان و اعتقادی که به فرهنگ دینی و اهل بیت و اطاعت از رهبری و پشتیبانی از ولایت فقیه داشتند، آمدند و به آن غائله ۸ماهه خاتمه دادند. انتخابات سال ۸۸ که الحق و الانصاف میتوانست قدرت جمهوری اسلامی چه در عرصه منطقهای و چه در عرصه بینالمللی را چندین برابر ارتقا دهد، متاسفانه در آن ۸ ماه هزینه بسیار سنگینی به کشور، انقلاب و مردم وارد کرد. هر چند خداوند متعال عنایت فرمودند و بعد از ۸ ماه تلاش و تدبیر حکیمانه رهبر انقلاب در جذب حداکثری برای دوستداران و وفاداران انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرد و مردم بدون نگاه به جریانات سیاسی آمدند و در ۹ دی ماه حضور خود را ثبت کردند.
سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: به تعبیر همه کسانی که آن حادثه را بررسی کردند، نقطه پایان آن بحران ۸ ماهه حضور متراکم و شاداب مردم عزیزمان بود. اگر خاطرمان باشد شعار مردم در آن روز در سراسر کشور اطاعت از رهبری بود و غیر از تصویر امام(ره) و مقام معظم رهبری شما چیزی را شاهد نبودید. هیچ گروه و جریانی حق ندارد حضور حماسی مردم را مصادره به مطلوب کند اما همه جریانات سیاسی باید این درس را بگیرند که وقتی که دشمنان در آن ۸ماه هلهله و شادی کردند، چه بر دوستان و وفاداران انقلاب اسلامی گذشت. آن مقطع، مقطع شادی دشمنان انقلاب اسلامی و موجب غمگین و دلنگران شدن دوستداران انقلاب در سراسر منطقه و دنیا بود، چون ما در قلهای از مشارکت مردمی حضور داشتیم که آرای ۴۰ میلیونی، برای جمعیت قابل توجهی که در خیلی از کشورها معنای صندوق، آرا، دموکراسی و رای مردم را نمیدانند، قابل باور نبود.
سردار رمضان شریف بیان کرد: ملتهایی سربلند هستند که بتوانند تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل کنند. انشاالله که تجربه ۹ دی هم فرصتی را برای افکار عمومی و جامعه ما خلق کند که دشمنان ما مجددا هوس نکنند از بزنگاههای حساس تغییرات سیاسی مثل فصل انتخابات در کشور ما سواستفاده کنند. بدانیم و آگاه باشیم که رسانهها صاحب دارند. اگر کوچکترین خبری مخابره میکنند، حتما با انگیزههای مشخص است. حداقل انتظار از جوانان عزیزمان این است که راجع به این خبر فکر و تامل کنند. هیچ خبری را دربست از رسانههای بیگانه نپذیرند که نقطه شروع بیچارگی افکار عمومی ما در همین نقطه است. سواد رسانه در کشور ما در سطحی نیست که قادر باشیم به روشنی به جوانهایمان بگوییم که در این ۴۰ سال بر این کشور چه گذشته است و امروز هم شما شاهد هستید با کمال وقاحت تلاش میکنند چهره یک رژیم ۱۰۰ درصد فاسد و وابسته به آمریکاییها را بازسازی کنند و تلاش کنند از یک فرد دیگر در این حوزه رونمایی کنند. قدر این استقلال و عظمت را بدانیم و به آن افتخار کنیم.
در ادامه مراسم سعید اوحدی با تشکر از کارکنان فرهنگسرای بهاران برای برگزاری این برنامه گفت: چرا مقام معظم رهبری تاکید میکنند که اهمیت این روز و مراسماش فراموش نشود؟ چه اتفاقی افتاد که ۹ دی، در تقویمهای ما به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شد؟ در طول تاریخ انسانها نسبت به آنچه در پیرامونشان اتفاق میافتد، به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته افرادی هستند که قادر به تشخیص اتفاقات پیرامونشان نیستند و به همین دلیل خودشان و اطرافیانشان دچار مشکلات متعدد میشوند. افرادی که دارای بصیرت نیستند. در طول تاریخ این افراد از زمانه خودشان عقب بودهاند. وقتی به واقعه عاشورا نگاه میکنیم، افرادی را میبینیم که در زمان پیامبر حضور داشتند و جزو صحابه پیامبر بودند یا پدرانشان جزو افراد خاص زمان پیامبر بودند، اما این افراد به دلیل نداشتن شناخت و تحلیل درست، مشکلات زیادی برای خودشان و اسلام ایجاد کردند. هنوز مدت زیادی از رحلت پیامبر نگذشته بود و همه از اینکه امام حسین(ع) نوه پیامبر اسلام و فرزند حضرت فاطمه(س) و کوفه محل خلافت امیرالمومنین(ع) بوده است، اطلاع داشتند. ولی همین کوفه برای به اسارت درآمدن اهل بیت امام حسین(ع) هلهله و شادی کردند.
وی افزود: خداوند در قرآن میفرماید: انسان بیبصیرت، انسانی است که از ذکر و یاد خدا اعراض کرده است. این انسان دچار زندگیای توأم با نکبت، بنبست و منجلاب میشود و در روز قیامت هم کور و بیبصیرت است. یا در جای دیگر میفرماید: آیا انسانهای با بصیرت و بیبصیرت برابرند؟ عمرابنسعد، پسر سعد ابیوقاص بود که در جنگهای متعددی در زمان پیامبر شرکت کرده بود. عمر در روز عاشورا به طمع ملک ری پرده حجاب بر چشمانش قرار میگیرد و قوه تشخیص ندارد که نوه پیامبر گرامی اسلام را حمایت کند. اما حر ابن یزید ریاحی به دلیل جرقهای از بصیرت در وجودش جزو اولین شهدای کربلا قرار میگیرد. انسانی که بصیرت ندارد، فکر میکند که در مسیر صحیح حرکت میکند.
اوحدی بیان کرد: اما انسانهای با بصیرت انسانهایی هستند که قوه تحلیل دارند. آنها تشخیص میدهند چه زمانی چه موضعی میبایست داشته باشند. در انقلاب هم به همین صورت بود که خیلی از افراد به امام مراجعه میکردند که شما با چه کسانی میخواهید علیه رژیمی که تا دندان مسلح است فعالیت کنید؟ همان موقع و در سال ۴۲ امام فریاد زدند که ما میخواهیم خودمان آقای خودمان باشیم و بر سر آمریکا و اسرائیل نهیب زدند. انسانهای با بصیرت از زمانه خودشان جلوتر هستند. یکی از مسئولان تراز اول کشور میگفتند به همراه یکی از روسای جمهور منطقه خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و این اتفاق هشت سال پیش و همزمان با آغاز فتنه سوریه بود و تقریبا ۶۰ درصد خاک سوریه اشغال شده بود. ایشان میگفتند آقا بسیار قوی با آن رییسجمهور از آینده سوریه، آن هم در هشت سال پیش صحبت کردند. آن رییسجمهور گزارشی را خدمت ایشان ارائه کردند و آقا با قدرت از بشار اسد و سوریه حمایت کردند و فرمودند این رژیم حتما برقرار خواهد ماند و مردم سوریه حتما پیروز میشوند. بعد از جلسه آن رییسجمهور به مقام تراز اول کشور گفته بودند که آقا اینقدر مطمئن صحبت کردند که ما نتوانستم بگویم که ما اطلاعات دقیق داریم که بشار اسد بیش از چهار ماه باقی نخواهد ماند. با نداشتن بصیرت دیدیم که کشورهای منطقه به چه فتنههایی دچار شدند.
اوحدی در پایان بیان کرد: امروز رییسجمهور آمریکا میگوید که در طول ۷ سال گذشته ما ۷ تریلیون دلار هزینه کردیم و باید مفتضحانه عقبنشینی کنیم و رییسجمهور آمریکا دزدانه و همچون یک راهزن و بدون موافقت کشور عراق، شبانه وارد عراق میشود و به حمدالله چقدر مسئولان عراقی بصیرت داشتند که حاضر به ملاقات با رییسجمهور آمریکا نشدند. رییسجمهوری که یک زمانی در کاخ سفید تصمیم میگرفت که کشوری رژیمش عوض شود و این اتفاق میافتاد، امروز وارد عراق میشود و عراقیها حاضر به مذاکره نیستند. چه عزتی بالاتر از این برای ایران و محور مقاومت؟ خانواده شهدا در جریان باشند که تغییر وزیر خارجه رژیم سعودی به معنای شکست در یمن و عقبنشینی از این منطقه خواهد بود و باز این کلام خدا را یادآوری میکنم که اگر تقوا پیشه کنید، این معجزه یا همان بصیرت را به شما عطا میکنم و شما قوه تشخیص پیدا میکنید. حضور میلیونی مردم در ۹ دی سناریوی بسیار پیچیده آمریکا را که با فتنههایی در منطقه همراه شده بود، در ایران با بنبست مواجه کرد.
شعرخوانی احمد بابایی شاعر جوان آیینی، پخش مستند «زخم تازه» و تجلیل از خانواده شهید فتنه سال ۸۸ امیرحسام ذوالعلی از دیگر بخشهای این برنامه بود.
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