مشاجره درازهی با خبرنگاران در پارلمان؛ به تو ربطی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، خبرنگاران به سراغ محمدباسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی رفتند و از او پیرامون حواشی اخیر که برای او ایجاد شده بود سوال کردند که این نماینده مجلس به جای پاسخگویی وارد مشاجره شد.
آنچه پیش رو دارید متن گفتگوی خبرنگاران پارلمانی با نماینده مردم سراوان و پاسخ های او است:
خبرنگاران: لطفاً توضیحاتی در مورد حواشی اخیر به ما بدهید؟
درازهی: دنبالم نیایید، سرما میخورید، گلویم درد میکند. سؤال نپرسید، همه چیز در سایتم است.
خبرنگاران: آن همه چیز نیست؟
درازهی: به تو ربطی ندارد، صحبت نکن.
خبرنگاران: درباره مقاله شما ابهامی ایجاد شده است.
درازهی: من رشتهام ادبیات است ولی این مقاله در حوزه رباتیک بود، برای آن هم امتیازی نگرفتم. من هم فردا میتوانم اسم شما را در یک مقاله ثبت کنم.
خبرنگاران: گفته میشد شما با یکی از واردکنندگان خودرو به گمرک رفتهاید.
درازهی: در مرز ما، فقط دام وارد میشود، چیز دیگری وارد نمیشود.
خبرنگاران: پس آقای حاجب آنجا چه کار میکرد؟
درازهی: از خودش بپرس.
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