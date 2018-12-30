  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۱

انتشار دومین تیزر مسابقه «چهل سال چهل فیلم»

انتشار دومین تیزر مسابقه «چهل سال چهل فیلم»

دومین تیزر مسابقه «چهل سال چهل فیلم» که توسط مسلم منفرد ساخته شده است، رونمایی شد.

دریافت 4 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، دومین تیزر مسابقه سراسری «چهل سال چهل فیلم» توسط مسلم منفرد و به سفارش انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس تهیه و تولید شد.

حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بیان کرد: فیلمنامه هایی در بخش های سینمایی، کوتاه داستانی و انیمیشن در حوزه های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت دریافت شده است که این انجمن از منتخبان و برگزیدگان آنها حمایت می کند.

صابری در ادامه با اشاره به این نکته که برای فیلمنامه های سینمایی محدودیت زمانی وجود ندارد، گفت: مهلت ارسال آثار برای فیلمنامه های کوتاه داستانی در مرحله دوم، تا تاریخ دهم بهمن ماه ۱۳۹۷ است.

مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس عنوان کرد: تاکنون آثار زیادی در سه بخش مسابقه به دبیرخانه ارسال شده است که از این آثار تعداد ۲۱ فیلمنامه در بخش کوتاه داستانی وارد بخش داوری و مسابقه شده اند.

صابری در پایان با بیان اینکه داوران مرحله دوم تغییر خواهند کرد، توضیح داد: سیاست این مسابقه بر این است که ۲۰ فیلمنامه کوتاه داستانی، ۱۰ انیمیشن و همچنین ۱۰ فیلم بلند سینمایی به عنوان برگزیده انتخاب و از حمایت این انجمن برخوردار شوند.

مسابقه «چهل سال چهل فیلم» با هدف شناسایی فیلمسازان نسل سوم انقلاب و فراهم کردن زمینه ای برای رشد و تعالی آنها در سه بخش کوتاه داستانی، بلند سینمایی و پویانمایی و به مناسبت چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توسط انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.  

کد مطلب 4499413
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها