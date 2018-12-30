انتشار دومین تیزر مسابقه «چهل سال چهل فیلم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، دومین تیزر مسابقه سراسری «چهل سال چهل فیلم» توسط مسلم منفرد و به سفارش انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس تهیه و تولید شد.

حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بیان کرد: فیلمنامه هایی در بخش های سینمایی، کوتاه داستانی و انیمیشن در حوزه های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت دریافت شده است که این انجمن از منتخبان و برگزیدگان آنها حمایت می کند.

صابری در ادامه با اشاره به این نکته که برای فیلمنامه های سینمایی محدودیت زمانی وجود ندارد، گفت: مهلت ارسال آثار برای فیلمنامه های کوتاه داستانی در مرحله دوم، تا تاریخ دهم بهمن ماه ۱۳۹۷ است.

مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس عنوان کرد: تاکنون آثار زیادی در سه بخش مسابقه به دبیرخانه ارسال شده است که از این آثار تعداد ۲۱ فیلمنامه در بخش کوتاه داستانی وارد بخش داوری و مسابقه شده اند.

صابری در پایان با بیان اینکه داوران مرحله دوم تغییر خواهند کرد، توضیح داد: سیاست این مسابقه بر این است که ۲۰ فیلمنامه کوتاه داستانی، ۱۰ انیمیشن و همچنین ۱۰ فیلم بلند سینمایی به عنوان برگزیده انتخاب و از حمایت این انجمن برخوردار شوند.

مسابقه «چهل سال چهل فیلم» با هدف شناسایی فیلمسازان نسل سوم انقلاب و فراهم کردن زمینه ای برای رشد و تعالی آنها در سه بخش کوتاه داستانی، بلند سینمایی و پویانمایی و به مناسبت چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توسط انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.