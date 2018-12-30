به گزارش خبرنگار مهر، شهر کتاب رویان واقع در شهرستان نور، از ساعت ۱۶ جمعه ۱۴ دی از مخاطبان کتاب «حرف‌هایی با دخترم درباره اقتصاد: تاریخ مختصر سرمایه‌داری» نوشته یانیس واروفاکیس میزبانی می‌کند. در این برنامه فرهاد اکبرزاده مترجم این کتاب حضور داشته و درباره کتاب با حاضران به گفت‌وگو خواهد پرداخت.

«حرف‌هایی با دخترم درباره اقتصاد: تاریخ مختصر سرمایه داری» نوشته یانیس واروفاکیس و ترجمه فرهاد اکبرزاده با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه، ۱۷۶ صفحه و بهای ۲۲ هزار تومان به تازگی از سوی نشر بان روانه کتابفروشی‌ها شده است.

یانیس واروفاکیس، اقتصاددان معاصر یونانی، استاد اقتصاد در دانشگاه اسکس بریتانیاست. او در دوران بحران اقتصادی یونان در سال ۲۰۱۵ به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی این کشور انتخاب و به دلیل آنکه با برنامه‌های اتحادیه اروپا برای اقتصاد کشور یونان موافق نبود، با فشار این اتحادیه از سمت خود استعفا داد.

واروفاکیس در این کتاب به بانکداری و نظام اقتصادی نئولیبرالیسم به شدت تاخته و بی‌رحمانه آنها را نقد می‌کند. او در این کتاب برای بیان مباحث مدنظر خود و برای ساده‌سازی آنها بسیار به ادبیات و سینما ارجاع می‌دهد و بنابراین این کتاب برای طیف ۱۵ سال به بالا در هر تحصیلات و شغلی باشند، قابل مطالعه است.

شهرکتاب رویان در شهرستان نور، خیابان امام خمینی(ره) تقاطع فردوسی، جنب بانک قوامین واقع است.