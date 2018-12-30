سفر مخفیانه ترامپ به عراق نشانه شکست و خفت آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نهمین جشنواره مالک اشتر و معرفی فرماندهان و رده های برتر نیروهای مسلح با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی ماه سال ۱۳۸۸، روز مقابله عملی با فتنه گران، گفت: در ۹ دی ماه ملت ایران نشان داد چگونه در اوج بصیرت و وقت شناسی در هنگامی که انقلاب اسلامی نیاز به حضور در صحنه دارد به صورت خودجوش و طوفانی آتش فتنه را خاموش میکند.

وی، فتنه ۸۸ را ظلم بزرگ فتنه گران در متهم کردن نظام مطابق منویات و خواست دشمن و بدبین کردن مردم به جمهوری اسلامی و فراهم سازی بستر برای تفرقه و آشوب در کشور قلمداد و تصریح کرد: ملت ایران در ۹ دی ماه این حقیقت را اثبات کرد که با حضور به موقع ظرفیت های خود برای خاموش کردن آتش فتنه ها و تثبیت پایداری نظام را به رخ می کشد و نظام الهی را به برکت خون شهیدان و امام و رهبر جامعه و انقلاب اسلامی حفظ و به یاری خداوند به صاحب اصلی آن حضرت ولی عصر (عج) می رساند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه پیروزی های جبهه مقاومت و ائتلاف ضد تروریسم تکفیری در منطقه را حادثه ای بزرگ در تاریخ معاصر توصیف و خاطرنشان کرد: سوریه به مثابه یک نمونه از حوادث منطقه می تواند بیانگر توطئه دشمنان اسلام برای ناامنی دائمی منطقه باشد، تفکر مولد تروریسم تکفیری و گروهک جنایتکار داعش که برخاسته از سرویس های جاسوسی غرب و اذناب منطقه ای آنان است تروریست ها را به مدت ۸ سال به جان ملت و دولت قانونی سوریه انداختند.

وی تاکیدکرد: علاوه بر این، آمریکایی‌ها بدون اجازه از ملت و دولت سوریه در این کشور حضور پیدا کردند و بخشی از خاک این کشور را مورد تجاوز و تصرف قرار دادند و بخشی از مردم سوریه را به تجزیه این کشور تشویق کردند. آنها همچنین رژیم صهیونیستی را تحریک کردند تا سوریه را مورد هدف قرار دهد و کشورهای مرتجع منطقه را تحریک کردند تا از تروریست ها حمایت کنند.

سرلشکر باقری با اشاره به حمایت های بی دریغ آمریکا و متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای از تروریست های تکفیری تصریح کرد: آنها حتی در شرایطی که داعش در محاصره قرار می گرفت با بی شرمی از طریق هوا و استفاده از بالگرد به کمک و نجات آنها می آمدند و محموله های تدارکاتی آنان را تأمین می کردند.

عضو شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اقدامات مخرب آمریکا در سوریه و منطقه، تصریح کرد: آنها بر علیه دولتی که اتهامش مبارزه با صهیونیست‌ها و دوستی با جمهوری اسلامی ایران بود هر کاری که توانستند انجام دادند و در نهایت مجبور به ترک آنجا شدند. سوریه یک نمونه از وعده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «آمریکا منطقه را ترک خواهد کرد» بود که در نهایت این وعده محقق شد.

سرلشکر باقری با تبیین ابعادی شکست و حقت آمریکا در منطقه،افزود: امروز رئیس‌جمهور آمریکا مجبور می‌شود با خفت و خواری و در شرایطی که ۷ هزار میلیارد دلار هزینه کرده است، به صورت مخفیانه با هواپیمایی که چراغ‌های آن خاموش و پنجره‌های آن بسته شده است به عراق سفر کند! در حالی که در مقابل و در همان روز دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با برنامه ای از پیش تعیین شده با عزت به افغانستان که ناامن تر از عراق است سفر کرد و بیش از ۱۰ ملاقات وی با مقامات افغانی همه رسانه‌ای شدند.

وی با اشاره به صف بندی کشورهای عربی برای بازگشت به سوریه، تاکیدکرد: کشورهای عربی که زمانی می‌گفتند تا وقتی بشار اسد بر سر کار باشد ما در سوریه نخواهیم بود امروز با التماس در حال بازگشت به سوریه هستند. اینها معجزه الهی و تفاوت جبهه حق و باطل و دو تفکر در جلوی چشم است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با اشاره به برگزاری نهمین جشنواره مالک اشتر نیروهای مسلح، افزود: اگر امروز در بستر اداره کشور مشکلاتی را ملاحظه می‌کنیم مشکل مدیریتی و ناشی از نقصان در اشراف است. همگی می‌دانیم که بخش‌کوچکی از مشکلات کشور مربوط به خارج است و بخش عمده موضوعات مدیریتی است.

سرلشکر باقری با بیان اینکه از «اشراف» انتظار داریم زوایای پنهان کاستی‌ها، نقصان‌ها و البته نقاط قوت نیروهای مسلح را مشخص کند، گفت: با احصاء نقاط ضعف و قوت باید سال به سال احساس پیشرفت و نوسازی در نیروهای مسلح ارتقا یابد.

وی با تاکید بر اینکه دشمن دائما در حال کشف میزان قدرت بازدارندگی ما و طراحی برای ضربه زدن به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، گفت: در نیروهای مسلح باید همواره احساس نوشدن و پیشرفت دائمی جاری باشد تا در موازنه بازدارندگی با دشمنان حتی برای لحظه ای دچار عقب ماندگی می شویم.

سرلشکر باقری تصریح کرد: هرچند دشمن امروز جرأت تهدید نظامی علیه ملت ایران را از دست داده است، اما اگر حرکت پیش رونده نداشته باشیم و متوقف گردیم، تهدیدات ما را فرا می گیرد. باید سرعت ما از دشمن بیشتر باشد تا به قله های آرمانی برسیم و در این راه فرصت خطا نداریم.

سرلشکر باقری در پایان برگزیدگان نهمین جشنواره مالک اشتر و فرماندهان و رده های برتر نیروهای مسلح در سال ۹۶ را با اهدای لوح مورد تقدیر قرار دادند.

گفتنی است، در نهمین جشنواره نمایندگی ولی فقیه سپاه به عنوان نمایندگی ولی فقیه برتر نیروهای مسلح، نیروی دریایی سپاه به عنوان نیروی برتر در بین نیروهای سپاه، نزاجا و نهاجا به عنوان نیروهای برتر بین نیروهای ارتش، معاونت آموزش نمایندگی ولی فقیه در سپاه در بین معاونت های نمایندگی ولی فقیه نیروهای مسلح، معاونت طرح ‌و برنامه ارتش در بین معاونت های ارتش، معاونت فرهنگی‌ سپاه در بین معاونت های سپاه، معاونت آماد ‌و پشتیبانی سپاه در بین معاونت‌های آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح، پلیس‌های مرزبانی و پیشگیری در بین پلیس‌های تخصصی ناجا، معاونت طرح و برنامه ناجا در بین معاونت‌های ناجا، معاونت جهاد خود کفایی سپاه در بین معاونت های جهاد خود کفایی نیروهای مسلح، معاونت مهندسی نزسا در بین معاونت های مهندسی نیروهای مسلح، معاونت فاوا نزسا در بین معاونت‌های ‌فاوای نیروهای مسلح، معاونت بازرسی نیروی هوافضای سپاه به عنوان برترین معاونت بازرسی نیروهای مسلح و سپاه استان کرمانشاه نیز به عنوان برترین سپاه استانی شناخته شدند.

همچنین معاونت بازرسی نداجا، مهندسی نزاجا و معاونت های اطلاعات و امداد و بهداشت قرارگاه پدافند هوایی عنوان بالاترین رشد را در بین معاونت‌های همتراز خود در بین نیروهای مسلح کسب کردند.

براساس انتخاب صورت گرفته، معاونت اطلاعات نیروی هوافضای سپاه در بین معاونت‌های اطلاعات نیروهای مسلح و معاونت عملیات نیروی دریایی سپاه در بین معاونت های عملیات نیروهای مسلح، نیز عنوان برترین‌معاونت‌های‌اطلاعات و عملیات را به خود اختصاص‌دادند و شرکت صا ایران و مرکز مطالعات وزارت دفاع هم به عنوان مراکز برتر وزارت دفاع شناخته شدند.