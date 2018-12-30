روسیه اتحاد دائم با اوپک را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق اعلام وزارت انرژی روسیه، مسکو ایده ایجاد یک ساختار مشترک با سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، را رد کرده است، اما به همکاری با تولیدکنندگان بزرگ نفت ادامه خواهد داد.

پیش از این، در سال جاری میلادی وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک، در تلاش برای تقویت بازارهای نفت، ایده ایجاد یک سازمان مشترک بر اساس اوپک پلاس را مطرح کرده بود که شامل اعضای اوپک و تولیدکنندگان غیر اوپکی به رهبری روسیه، بودند. این طرح قرار بود از ۱ ژانویه ۲۰۱۹ کار خود را آغاز کند. در آن زمان برنامه‌هایی برای انتخاب دفتر مرکزی و نامی برای این گروه جدید، مطرح شده بود.

وزیر انرژی روسیه از تغییر علاقه‌مندی مسکو خبر داد و گفت: یک اتحاد رسمی فقط دردسر بیشتری برای تمام بازیگران بازار ایجاد خواهد کرد. نواک گفت: به جای آن یک مکانیزم ویژه برای همکاری تنظیم خواهد شد که به اعضا اجازه می‌دهد گرد هم جمع شده، مذاکره کنند و به تفاهم‌نامه‌ها و یا توافقات مشترک دست پیدا کنند.

نواک گفت: تشکیل سازمانی رسمی مانند اوپک در دستور کار نخواهد بود، که مشکلات و مسائل اداری زیادی را بر گروه تحمیل کند و قوانینی در مورد آنتی‌تراست، تحریم‌ها و مشارکت‌ها به وجود آورد.

او ادامه داد: متن هماهنگ‌کننده همکاری‌های بین‌المللی اوپک و غیراوپک، تقریبا تکمیل شده و درحال حاضر برای بررسی بیشتر به دبیرخانه اوپک ارسال شده است.