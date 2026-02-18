ارتقای سرمایه اجتماعی با نظام اداری پاسخگو و شفاف ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، توحید شیریزاد ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر ضرورت پاسخگویی فعال و تکریم اربابرجوع، اظهار کرد: سرمایه اجتماعی نظام در گرو کارآمدی و شفافیت نظام اداری است و بدون نظام اداری منسجم و پاسخگو، دولتها قادر به تحقق اهداف خود نخواهند بود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات امروز کشور ناشی از ضعف عملکرد اداری و عدم ارتباط مؤثر با مردم است، افزود: تجربه نشان داده است حضور فعال مدیران در صحنه حل مسائل و تعیین وظایف مشخص برای دستگاهها نه تنها موجب افزایش رضایت عمومی میشود، بلکه تصمیمات اجرایی را اثرگذارتر و قابل پیگیریتر میکند.
شیریزاد همچنین با اشاره به اهمیت رفتار حرفهای با اربابرجوع، تصریح کرد: حتی پاسخ منفی اگر با احترام و شفافیت همراه باشد، میتواند اثر مثبتی در ذهن مردم ایجاد کند. رفتار صبورانه و محترمانه مدیران، خاطرهای ماندگار از اعتماد و حسن نیت در ذهن جامعه به جای میگذارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تصمیمات کلان کشور گفت: تصمیمات این سازمان نه تنها بر وضعیت فعلی بلکه بر حقوق نسلهای آینده تأثیرگذار است. به گفته وی، در شرایط رشد صنایع و توسعه شهری، هنر مدیران در این است که مرز میان توسعه پایدار و حفظ محیط زیست را رعایت کنند تا ضمن پاسخگویی به نیازهای مردم، حقوق نسلهای آینده نیز محفوظ بماند.
