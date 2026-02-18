  1. استانها
  2. البرز
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

ارتقای سرمایه اجتماعی با نظام اداری پاسخگو و شفاف ممکن است

ارتقای سرمایه اجتماعی با نظام اداری پاسخگو و شفاف ممکن است

کرج_رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: بخشی از مشکلات فعلی کشور ناشی از ضعف در پاسخگویی نظام اداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، توحید شیریزاد ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر ضرورت پاسخگویی فعال و تکریم ارباب‌رجوع، اظهار کرد: سرمایه اجتماعی نظام در گرو کارآمدی و شفافیت نظام اداری است و بدون نظام اداری منسجم و پاسخگو، دولت‌ها قادر به تحقق اهداف خود نخواهند بود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات امروز کشور ناشی از ضعف عملکرد اداری و عدم ارتباط مؤثر با مردم است، افزود: تجربه نشان داده است حضور فعال مدیران در صحنه حل مسائل و تعیین وظایف مشخص برای دستگاه‌ها نه تنها موجب افزایش رضایت عمومی می‌شود، بلکه تصمیمات اجرایی را اثرگذارتر و قابل پیگیری‌تر می‌کند.

شیریزاد همچنین با اشاره به اهمیت رفتار حرفه‌ای با ارباب‌رجوع، تصریح کرد: حتی پاسخ منفی اگر با احترام و شفافیت همراه باشد، می‌تواند اثر مثبتی در ذهن مردم ایجاد کند. رفتار صبورانه و محترمانه مدیران، خاطره‌ای ماندگار از اعتماد و حسن نیت در ذهن جامعه به جای می‌گذارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش سازمان حفاظت محیط زیست در تصمیمات کلان کشور گفت: تصمیمات این سازمان نه تنها بر وضعیت فعلی بلکه بر حقوق نسل‌های آینده تأثیرگذار است. به گفته وی، در شرایط رشد صنایع و توسعه شهری، هنر مدیران در این است که مرز میان توسعه پایدار و حفظ محیط زیست را رعایت کنند تا ضمن پاسخگویی به نیازهای مردم، حقوق نسل‌های آینده نیز محفوظ بماند.

کد خبر 6752890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها