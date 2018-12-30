به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی، محمدرضا سوقندی را بهعنوان رئیس کارگروه تخصصی تشکلهای فرهنگی و هنری مردم نهاد منصوب کرد.
در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به محمدرضا سوقندی آمده است:
باتوجه به نامه شماره ٨٢٠٤٠٠/٨٢٠/١٠٧٩ مورخ ٩٧/٠٩/٠٣ معاون محترم رئیس جمهور و دبیر شواری عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و مستند بند «الف» ماده ٦٣ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و با هدف سیاستگذاری، ساماندهی و نظامندسازی تشکلهای فرهنگی و هنری مردم نهاد، نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس کارگروه تخصصی تشکلهای فرهنگی و هنری مردم نهاد» شورای یاد شده منصوب میشوید.
انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای تشکلهای فرهنگی و هنری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اقدامات لازم را معمول دارید.
نظر شما