به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی، محمدرضا سوقندی را به‌عنوان رئیس کارگروه تخصصی تشکل‌های فرهنگی و هنری مردم نهاد منصوب کرد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به محمدرضا سوقندی آمده است:

باتوجه به نامه شماره ٨٢٠٤٠٠/٨٢٠/١٠٧٩ مورخ ٩٧/٠٩/٠٣ معاون محترم رئیس جمهور و دبیر شواری عالی توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و مستند بند «الف» ماده ٦٣ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با هدف سیاست‌گذاری، ساماندهی و نظامندسازی تشکل‌های فرهنگی و هنری مردم نهاد، نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس کارگروه تخصصی تشکل‌های فرهنگی و هنری مردم نهاد» شورای یاد شده منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های فرهنگی و هنری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اقدامات لازم را معمول دارید.