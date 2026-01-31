ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای تورنمنت کرواسی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی به میزبانی کرواسی از ۱۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد و تیم کشتی فرنگی ایران پس از حل مشکل ویزا با ۱۶ فرنگی کار در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های بین المللی رنکینگ کرواسی مشخص شد:

۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز – محمد حسینوند پناهی

۶۰ کیلوگرم: سجاد عباس پور – پویا ناصرپور

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی – میثم دلخانی

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد – محمد کمالی

۷۲ کیلوگرم: محمدجواد رضایی

۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری – امیرمهدی سعیدی نوا – علی اسکو

۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی – محمدرضا مختاری

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده – محمدهادی صیدی