روحانی درگذشت والده شهیدان ناصحی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور کشورمان در پیامی با تسلیت درگذشت والده شهیدان ناصحی، زندگی پرافتخار و صبوری این مادر شهید که سه فرزند پسرش را در کمتر از یکسال تقدیم دفاع از اسلام و انقلاب و ایران کرده بود، باعث رقم خوردن تصویری درخشان از مادران این مرز و بوم بر صفحات تاریخ عنوان کرد.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

انا لله و اناالیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم معصومه حججی مادر شهیدان والامقام علی، حسینعلی و عباس ناصحی، موجب تأثر خاطر شد. این بانوی مؤمنه که در خانواده ای روحانی و بزرگوار در نجف آباد پرورش یافت، در سایه ارادت قلبی به سیره حضرت فاطمه (س)، سه فرزند برومندش را در کمتر از یکسال، در دفاع از اسلام و انقلاب و ایران تقدیم کرد و با زندگی پر افتخار و صبوری خود، تصویری درخشان از مادران این مرز و بوم را بر صفحات تاریخ رقم زد.

اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شهیدپرور نجف آباد تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مادر فداکار، رضوان الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران