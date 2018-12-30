حضور موثر در فضای مجازی نیازمند تولید محتوای قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد چهلمین سال پیروزی انقلاب استان بر لزوم بهرهمندی بیشتر از ظرفیت تشکلهای میانتخصصی سازمان در تولید محتوای مذهبی در فضای مجازی تاکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به فعالیت تشکلهایی از قبیل شورای هیئات مذهبی، اتحادیه موسسات و تشکل های قرآنی مردمی، جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی، کانون مداحان و شعرای آئینی، انجمن های اسلامی، کانون های فرهنگی تبلیغی و همچنین شبکه تبلیغی و جامعه روحانیون اشاره کرد و خواستار استفاده بیشتر از این ظرفیتهای ارزشمند در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن و گسترش تعالیم دینی در فضای مجازی شد.
وی با تاکید بر لزوم نشر ارزشهای دینی در فضای مجازی اضافه کرد: فضای مجازی از واقعیتهای جامعه است و به همان اندازه که میتواند تهدید باشد، میتواند فرصت هم باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: جبهه فرهنگی انقلاب با انجام اقدامات آفندی و پدافندی در زمینه نشر معارف ارزشمند انقلابی و اسلامی و همچنین مقابله با تهاجم نرم دشمن با رویکردی جهادی به ایفای نقش در حوزه فضای مجازی میپردازد.
حجتالاسلام سروستانی ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی افزود: اجتماع با بصیرت ۹ دی درس عبرت خوبی برای دشمنان بود که این مسیر را دنبال نکنند، گرچه جنگ حق و باطل همیشه ادامه داشته ولی انشاءالله با ظهور حضرت ولیعصر (عج) پیروزی نهایی از آن جبهه حق خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام و ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم بهویژه در بین نسل جوان خاطرنشان کرد: ما نیز وظیفه داریم که نقش خود را در مقابله با این نقشه دشمنان ایفا کنیم.
وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی ۴۰ سال گذشته با امواج و تلاطمهای متعددی روبرو بوده است، ادامه داد: دشمن با ایجاد این تلاطم در پی آن بود که کشتی انقلاب به مقصد نرسد ولی خوشبختانه این نظام با قدرت در حال حرکت به مقصد اصلی یعنی اسلام ناب محمدی است.
حجتالاسلام سروستانی اضافه کرد: علیرغم توطئه دشمنان برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی و ترویج فضای یأس و ناامیدی در جامعه باید با اجرای اقدامی انقلابی انجام بدهیم اقتدار نظام اسلامی را نشان بدهیم در فضای مجازی به تبلیغ کنیم و گسترش دهیم.
در ابتدای این جلسه اعضای کارگروه رسانه و فضای مجازی ستاد چهلمین سال پیروزی انقلاب استان بوشهر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه ها و پیشنهادات خود در خصوص بهبود وضعیت ارائه محتوای مطلوب فرهنگی در فضای مجازی پرداختند.
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