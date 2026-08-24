مهرزاد: خدمت به مردم در جنگ اقتصادی، همانند رزمندگی در میدان نبرد است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهرزاد عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان به بیان شخصیت والای رهبر شهید انقلاب پرداخت و گفت: ما در رکاب رهبری بودیم که استقلال و ایرانی بودن را برای ما حفظ کرد. کسی که بیشتر از همه عاشق مردم بود و جان خودش را تقدیم کرد و در محل کار خودش به فیض عظیم شهادت رسید.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دولت و خدمت، گفت: در مسیر انقلاب از گذشته تاکنون شهدای زیادی جانشان را فدا کردند، از شهید رجایی تا شهید رئیسی و کابینه اش که همه در راه خدمت بودند و چراغ راه آیندگان شدند.

فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان با بیان اینکه باید از فرصتی که به ما برای خدمت به مردم اعطا شده، به نحو احسن استفاده کنیم، گفت: بالاترین امانت و بیت‌المال، زمان است که به ما اختصاص دادند. باید از این زمان و فرصتی که به ما بعنوان مسئول داده شده استفاده کنیم که این حق‌الناس از هر حق‌الناسی بالاتر است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام (ص) که مسئولین را با غل و زنجیر و دست بسته در محشر وارد می کنند، گفت: ما باید پاسخگو باشیم و نباید پیش شهدایی که جانشان را برای ما دادند، شرمنده باشیم.

سرهنگ مهرزاد با اشاره به اینکه ما در یک جنگ موجودیتی قرار داریم، گفت: این جنگ حق و باطل است و ما درس خود را از عاشورا گرفتیم. مسیر ما مشخص است و باید مبارزه و جهاد کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل در جنگ نظامی و امنیتی نتیجه نگرفتند، گفت: با اینکه دشمنان هر بار از ما شکست می‌خورند ولی باید در همه زمینه ها مراقب باشیم.

فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان در ادامه با اشاره به اینکه دشمن در جنگ اقتصادی مستقیم به معیشت مردم حمله میکند، گفت: امروزه هر کسی که در بازار و خدمات عمومی به مردم نقش دارد، به نوعی مثل همان رزمنده جنوب کشور و پای لانچر در میدان جنگ است و باید در این شرایط مدام خدمت رسانی کنند تا مردم متضرر نشوند.

وی در پایان با بیان اینکه در این شرایط باید طرح حفاظت شبانه روزی از امکان تاسیساتی و خدماتی اجرا شود، گفت: باید با مراقب و کنترل اجازه ندهیم که اتفاقی رخ دهد و حتی باعث لحظه ای نارضایتی مردم شود.