نصیریان: خیابان جمهوری تالش به نقطه بحرانی تصادفات تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر ،سرهنگ فتحالله نصیریان عصر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان تالش با اشاره به ضرورت وجود سرعتکاهها در شرایط فعلی عنوان کرد: اصل وجود سرعتکاه ضروری است، اما متأسفانه بسیاری از سرعتکاههای موجود به جای «آرامکاه»، بیشتر «خودروتخریبکن» هستند و باید اصلاح شوند.
وی پیشنهاد کرد در قالب یک طرح جدید، سرعتکاههای دومنظوره طراحی و اجرا شوند؛ بهگونهای که ضمن کنترل سرعت خودروها، امکان استفاده به عنوان مسیر ایمن برای تردد عابران پیاده نیز فراهم شود.
رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به آمار نگرانکننده تصادفات در خیابان جمهوری اسلامی تالش افزود: در یک سال گذشته در تصادفات رخداده در همین خیابان، ۸ نفر جان خود را از دست داده و ۱۸۵ نفر مجروح شدهاند.
نصیریان ساماندهی مغازههای زیتونفروشی، رفع سد معبر و ساماندهی فعالیت بارفروشان وانتبار را از دیگر ضرورتهای ترافیکی شهر تالش عنوان کرد و گفت: وضعیت موجود پس از پنج سال به مرحلهای رسیده که دیگر امکان تردد مطلوب در این محور وجود ندارد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح روشنایی مسیر، ایمنسازی نقاط حادثهخیز، نصب علائم و تابلوهای مناسب رانندگی و خطکشی و رنگآمیزی مسیر تأکید کرد.
نظر شما