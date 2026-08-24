برنامه ۵۰ ساله مازندران برای آب تا توسعه انرژی خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی دوشنبه شب در گفت‌وگوی شبکه مازندران با مردم استان اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مدیریت استان ساماندهی مسائل زیست محیطی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است و در این مسیر بخش قابل توجهی از مشکلات پسماند مازندران برطرف شده است.

وی افزود: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مسئله پسماند استان ساماندهی شده و این اقدام علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست محیطی آثار مستقیمی بر سلامت مردم داشته است.

استاندار مازندران ادامه داد: تجربه استان در حوزه مدیریت پسماند اکنون مورد توجه دیگر استان‌ها قرار گرفته و مازندران توانسته در این زمینه به یک تجربه قابل استفاده برای سایر مناطق کشور تبدیل شود.

یونسی رستمی گفت: مدیریت پسماند نباید صرفاً به عنوان یک هزینه برای شهرداری‌ها دیده شود بلکه با استفاده از فناوری‌های مناسب می‌توان از این حوزه ارزش اقتصادی ایجاد کرد و آن را به یک ظرفیت درآمدزا تبدیل کرد.

وی با اشاره به فعالیت مرکز نوین پردازش پسماند در قائمشهر اظهار کرد: این مرکز با بهره گیری از فناوری‌های جدید توانسته مشکل بو و بخشی از آلودگی‌های ناشی از پسماند را کاهش دهد و چهار شهرستان استان را تحت پوشش قرار داده است.

استاندار مازندران افزود: استفاده از فناوری در مدیریت پسماند علاوه بر افزایش بهره وری می‌تواند به ارتقای سلامت جامعه و رضایتمندی شهروندان منجر شود.

مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت سلامت

یونسی رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی می‌تواند روند توسعه استان را شتاب دهد.

وی از تکمیل یک مرکز پیشرفته در حوزه سلامت در قائمشهر خبر داد و افزود: این مجموعه با مشارکت بخش خصوصی احداث شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار مازندران این طرح را از پروژه‌های دارای فناوری بالا دانست و اظهار کرد: ظرفیت این مرکز به گونه‌ای است که می‌تواند به عنوان یک نمونه قابل توجه در حوزه سلامت مطرح شود.

هشدار درباره آینده منابع آب مازندران

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به افزایش فشار بر منابع آبی استان اظهار کرد: رشد جمعیت مهاجر و حضور گسترده مسافران در کنار توسعه فعالیت‌های کشاورزی موجب افزایش مصرف آب شده است.

وی افزود: نیاز سالانه آب مازندران حدود چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود که حدود ۸۹ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

یونسی رستمی تصریح کرد: اگر برای مدیریت منابع آبی برنامه دقیق و بلندمدت نداشته باشیم در سال‌های آینده با مشکلات جدی در تأمین آب مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به وضعیت برخی مناطق استان گفت: در بعضی نقاط مردم در ساعات مشخصی با محدودیت آب شرب مواجه هستند و بابت این شرایط از مردم عذرخواهی می‌کنم.

استاندار مازندران ادامه داد: مدیریت استان برای حل این مسئله اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های مهار آب‌های سطحی انتقال آب و استفاده بهتر از منابع موجود را دنبال می‌کند.

وی گفت: اجرای کانال‌های انتقال آب لوله گذاری و انتقال آب از سدها بخشی از برنامه‌های استان برای افزایش امنیت آبی در سال‌های آینده است.

تدوین برنامه ۵۰ ساله برای تأمین آب غرب استان

یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در مدیریت منابع آب اظهار کرد: برای مناطق غربی استان برنامه‌ای با افق ۵۰ ساله در نظر گرفته شده است تا تأمین آب تنها بر اساس نیازهای امروز برنامه ریزی نشود.

وی افزود: هدف این است که زیرساخت‌های مورد نیاز به گونه‌ای ایجاد شوند که نیازهای جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی منطقه در دهه‌های آینده نیز پاسخ داده شود.

استاندار مازندران گفت: مدیریت آب باید همزمان نیاز شرب کشاورزی صنعت و محیط زیست را در نظر بگیرد و نمی‌توان برای هر یک از این بخش‌ها جداگانه تصمیم گیری کرد.

کاهش مصرف آب کشاورزی با فناوری‌های نوین

یونسی رستمی یکی از محورهای برنامه استان را کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: با مدیریت منابع و استفاده از روش‌های جدید تلاش می‌شود میزان نیاز آبی کشاورزی به صورت تدریجی کاهش پیدا کند.

وی افزود: هدف گذاری استان این است که با اجرای طرح‌های مختلف میزان مصرف آب سالانه بین پنج تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

استاندار مازندران همچنین از آغاز اجرای طرح پنل‌های خورشیدی شناور در شهرستان بابل خبر داد و گفت: این طرح با هدف استفاده همزمان از ظرفیت انرژی خورشیدی و مدیریت منابع آب در حال اجرا است.

وی توضیح داد: پنل‌های خورشیدی شناور علاوه بر تولید برق می‌توانند با پوشش سطح آب میزان تبخیر از مخازن را کاهش دهند.

یونسی رستمی ادامه داد: پس از بررسی نتایج این طرح در بابل درباره توسعه آن در سایر مناطق استان تصمیم گیری خواهد شد.

۸ هزار میلیارد تومان برای توسعه فاضلاب

استاندار مازندران همچنین از اختصاص حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه فاضلاب استان خبر داد و گفت: توسعه شبکه‌های فاضلاب یکی از اقدامات اساسی برای حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای سلامت عمومی است.

وی افزود: مدیریت فاضلاب باید در کنار تأمین آب مورد توجه قرار گیرد زیرا ادامه روند آلودگی منابع آبی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به استان تحمیل کند.

یونسی رستمی اظهار کرد: تکمیل چرخه جمع آوری و تصفیه فاضلاب می‌تواند ضمن کاهش آلودگی منابع آب و خاک به ارتقای شاخص‌های بهداشتی نیز کمک کند.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه مدیریت استان برای افزایش حضور مدیران در میان مردم خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از هفته دولت برنامه‌هایی برای حضور در روستاها و مساجد و گفت‌وگوی مستقیم با مردم اجرا خواهد شد تا مسائل و مشکلات از نزدیک بررسی شود.

یونسی رستمی با انتقاد از نبود هماهنگی در برخی حوزه‌های مدیریتی افزود: حل مسائل استان نیازمند انسجام میان دستگاه‌های اجرایی است و مشکلات ناشی از ناهماهنگی مدیران نباید موجب افزایش فشار بر مردم شود.

وی تأکید کرد: مدیران باید در میدان حضور داشته باشند و برای مسائل مطرح شده از سوی مردم راهکار عملی ارائه دهند.

نیاز ۴۴۰۰ مگاواتی برق در اوج مصرف

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه برق اظهار کرد: میزان نیاز برق استان در ساعات اوج مصرف به حدود چهار هزار و ۴۰۰ مگاوات می‌رسد.

وی افزود: محدودیت‌های شبکه برق در بسیاری از استان‌ها وجود دارد و مدیریت مصرف در ساعات پیک می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه کمک کند.

یونسی رستمی با عذرخواهی از مردم بابت محدودیت‌های ایجاد شده گفت: تلاش مدیریت استان این است که با برنامه ریزی دقیق و مدیریت مصرف آثار این محدودیت‌ها کاهش پیدا کند.

استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: مسیر توسعه استان باید از مدیریت روزمره بحران‌ها عبور کند و به سمت برنامه ریزی بلندمدت حرکت کند.

وی افزود: آب محیط زیست انرژی سلامت و زیرساخت‌های شهری و روستایی به یکدیگر مرتبط هستند و توسعه پایدار مازندران زمانی محقق می‌شود که برای همه این حوزه‌ها همزمان برنامه ریزی شود.

یونسی رستمی خاطرنشان کرد: هدف مدیریت استان این است که پروژه‌های امروز تنها پاسخگوی نیازهای فعلی نباشند بلکه زیرساخت لازم برای زندگی و فعالیت اقتصادی نسل‌های آینده مازندران را نیز فراهم کنند.