به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر غلامرضا کاتب روز گذشته در مراسم افتتاح فاز سوم ساختمان دانشگاه پیام نور استان قم گفت: ما معتقدیم راه تولید و کیفیت علم در راستای حذف کمیت امکانپذیر است و تا زمانی که جوانان برای رسیدن به دانشگاهها در کنکور با همدیگر به رقابت بپردازند به اهداف مورد نظرمان در رشد وکیفیت علم نخواهیم رسید.
معاون دانشگاه پیام نور با بیان این که قدرت انتخاب رشتههای علمی باید در اختیار جوانان باشد، افزود: تحصیل اجباری دانشجویان در رشتههای غیر مرتبط با علاقه دانشجویان، پایه و اساس تولید علم کشور را به خطر میاندازد.
کاتب حذف کنکور را یک عزم ملی دانست و بیان کرد: رییس جمهوری ایران نیز تأکید کردند که تا پایان برنامه چهارم توسعه کنکور دانشگاهها باید حذف شود.
وی تعداد دانشجویان دانشگاه جامع پیام نور را بالغ بر 660 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در سال جاری 14 هزار دانشجو از طریق کنکور و 34 هزار دانشجو از طریق طرح فراگیر جذب دانشگاه پیام نور شدند.
معاون دانشگاه پیام نور ادامه داد: در حال حاضر 2 میلیون و 200 هزار دانشجو در دانشگاههای کشور در حال تحصیلند که حدود یک سوم از این رقم متعلق به دانشگاه پیام نور است.
کاتب با تأکید بر استفاده از ظرفیت کمی استان قم، گفت : اگر امروز 7 هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور قم مشغول تحصیل هستند، این تعداد طی 2 سال آینده میتواند به رقم 15 هزار دانشجو برسد.
وی گفت : با تلاش مسئولان استان و دانشگاه پیام نور تا پایان برنامه حتی یک جوان قمی برای تحصیل از قم خارج نمیشود و خانوادهها با کمترین هزینه میتوانند به تحصیل بپردازند.
کاتب با اشاره به برخی مشکلات امنیتی، اخلاقی و فرهنگی دانشجویانی که در استانهای غیر از استان قم تحصیل میکنند، یادآور شد: امروز دانشگاههای کشور به دنبال بومی کردن دانشجویان خود هستند.
یادآوری می شود، در این مراسم دکتر نجفی رئیس دانشگاه پیام نور استان قم نیز ضمن تشریح برنامههای آینده دانشگاه گفت: دانشگاه پیام نور استان قم هم اکنون در 22 رشته، 7 هزار دانشجو را تحت پوشش خود قرار داده است.
معاون برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه پیام نور :
ایران فقط 5/0 درصد تولید علم جهان را در اختیار دارد / حذف کنکور یک عزم ملی است
دکتر غلامرضا کاتب با تأکید بر اینکه 96 درصد تولید علم جهان در اختیار کشورهای پیشرفته است، گفت: بر اساس آمار سال گذشته، ایران فقط 5 دهم درصد از تولید علم جهان را در اختیار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر غلامرضا کاتب روز گذشته در مراسم افتتاح فاز سوم ساختمان دانشگاه پیام نور استان قم گفت: ما معتقدیم راه تولید و کیفیت علم در راستای حذف کمیت امکانپذیر است و تا زمانی که جوانان برای رسیدن به دانشگاهها در کنکور با همدیگر به رقابت بپردازند به اهداف مورد نظرمان در رشد وکیفیت علم نخواهیم رسید.
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